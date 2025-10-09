So viel Pension bekommen Sie an ihrem Wohnort

Offensiv-Alarm! Deutschland sucht den Stürmer
Fast drei Millionen Personen beziehen in Österreich derzeit eine Pension. Aufgrund der unterschiedlichen Wirtschaftszonen in unserem Land gibt es enorme Unterschiede bei der Höhe der Pensionen. Krone+ sah sich an, wo die höchsten und niedrigsten Beträge ausbezahlt werden.
Das Pensionssystem kracht in Österreich – und in vielen anderen Ländern – an allen Ecken und Enden. Was vor allem an der Demografie liegt. Die Anzahl der Pensionisten steigt im Vergleich zur Einwohnerzahl viel zu schnell an. Leben im Gegensatz zu 1970 heuer rund 18,6 Prozent mehr Personen in Österreich, so stieg die Anzahl der Pensionisten im selben Zeitraum um 35,9 Prozent an. Das hängt vor allem mit schwachen Geburtenraten und steigender Lebenserwartung zusammen.
