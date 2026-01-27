Vorteilswelt
Manuel Traninger gewinnt Super-G in der Schweiz

Ski Alpin
27.01.2026 15:02
Manuel Traninger
Manuel Traninger(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Steirer Manuel Traninger hat am Dienstag in Verbier in der Schweiz im Europacup einen Super-G vor drei Lokalmatadoren mit sieben Zehntel Vorsprung gewonnen. 

Teamkollege Felix Hacker wurde Siebenter. Im ersten Super-G in Verbier war Traninger bei einem Schweizer Triple-Sieg als bester Österreicher 14. geworden.

Am Samstag hatte der 27-jährige Speed-Spezialist als 24. und zweitbester Österreicher der Kitzbühel-Abfahrt erstmals in dieser Saison Weltcup-Punkte geholt.

