Manuel Traninger gewinnt Super-G in der Schweiz

Der Steirer Manuel Traninger hat am Dienstag in Verbier in der Schweiz im Europacup einen Super-G vor drei Lokalmatadoren mit sieben Zehntel Vorsprung gewonnen.
Teamkollege Felix Hacker wurde Siebenter. Im ersten Super-G in Verbier war Traninger bei einem Schweizer Triple-Sieg als bester Österreicher 14. geworden.
Am Samstag hatte der 27-jährige Speed-Spezialist als 24. und zweitbester Österreicher der Kitzbühel-Abfahrt erstmals in dieser Saison Weltcup-Punkte geholt.
