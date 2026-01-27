Ukrainern droht nun Kältetod in eigener Wohnung

„Und du rennst, wie verrückt ,Strom‘ schreiend, zur Steckdose, zur Waschmaschine, zum PC. Und das alles gleichzeitig. Ich persönlich schalte sofort die Nachrichten ein. Das fühlt sich so an, als hätte sich die Welt in den letzten sechs Stunden, in denen man im Dunklen und in der Kälte gesessen ist, komplett verändert. Und tatsächlich, hat mich dieses Gefühl noch nie getäuscht. Es ist dunkel, dunkel, dunkel und zack hat (US-Präsident Donald, Anm.) Trump die Ukraine, den Iran und (den gestürzten Diktator Nicolas, Anm.) Maduro vergessen, bedroht er (den französischen Staatschef Emmanuel, Anm.) Macron mit Zöllen auf Wein und Grönland – auch bekannt als ,Island‘ und ,ein Stück Eis‘ – will er anscheinend wirklich kriegerisch erobern“, berichtet Gin.