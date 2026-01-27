Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Milliardenmarkt öffnet

Wer von der „Mutter aller Abkommen“ profitiert

Wirtschaft
27.01.2026 13:02
Das Abkommen bringt eine Milliardenchance für Europas Wirtschaft.
Das Abkommen bringt eine Milliardenchance für Europas Wirtschaft.(Bild: AFP/SAJJAD HUSSAIN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Europäische Union und Indien haben nach jahrelangen Verhandlungen ein umfassendes Handelsabkommen unterzeichnet, das bereits jetzt als „Mutter aller Abkommen“ bezeichnet wird. Es soll den Handel zwischen Europa und der größten Demokratie der Welt deutlich erleichtern, Zölle abbauen und neue Chancen für Unternehmen auf beiden Seiten schaffen. Diese Branchen dürfen sich auf spürbare Vorteile freuen.

0 Kommentare

Mit dem Deal fallen Zölle auf mehr als 90 Prozent der EU-Exporte nach Indien weg oder werden gesenkt, was europäischen Unternehmen jährlich bis zu vier Milliarden Euro spart. Die indischen Autozölle sinken innerhalb von fünf Jahren von 110 auf zehn Prozent – allerdings im Rahmen einer jährlichen Quote von 250.000 Fahrzeugen.

Das dürfte Herstellern wie Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz und Renault zugutekommen. Auch Industriewaren wie Maschinen, elektrische Ausrüstung, Chemikalien und Arzneimittel werden künftig größtenteils zollfrei exportiert.

Wiener Mozartkugeln bald in Indien? Das wird mit dem neuen Handelsdeal möglich.
Wiener Mozartkugeln bald in Indien? Das wird mit dem neuen Handelsdeal möglich.(Bild: AFP/JOE KLAMAR)

Landwirtschaft bleibt abgeschirmt
Auf der anderen Seite öffnet die EU 102 Dienstleistungsbereiche für indische Unternehmen und gewährt gleichzeitig Zugang zu 144 Sektoren für die EU. Regeln zu Arbeitsrechten, Umweltschutz, Gleichstellung und digitalem Handel sollen die Zusammenarbeit zusätzlich absichern.

Wichtige indische Exportgüter wie Meeresfrüchte, Textilien, Edelsteine und Schmuck können künftig zollfrei in die EU geliefert werden. Ausgenommen bleiben vor allem landwirtschaftliche Produkte wie Rindfleisch, Reis, Zucker, Milchprodukte und Geflügel, um politische und wirtschaftliche Sensibilitäten in Europa zu berücksichtigen.

Die Infografik zeigt den Außenhandel zwischen der EU und Indien im Jahr 2024. Die EU exportiert Waren im Wert von 48,8 Milliarden Euro nach Indien, davon 51 % Maschinen und Fahrzeuge sowie 16 % Chemie und Pharma. Die EU importiert Waren im Wert von 71,3 Milliarden Euro aus Indien, davon 27 % Maschinen und Fahrzeuge, 23 % Chemie und Pharma sowie 12 % Rohstoffe. Die EU hat 450 Millionen, Indien 1.450 Millionen Einwohner. Quelle: EU-Kommission.

Das sind die österreichischen Gewinner
Ökonomisch dürfte der Deal kaum negative Effekte haben. Kritische Branchen, allen voran die Landwirtschaft, wurden größtenteils ausgeklammert. Laut wiiw-Handelsexperte Oliver Reiter ist der Abkommenseffekt mit dem EU-Mercosur-Deal vergleichbar, könnte aber den Handel zwischen EU und Indien mehr als verdoppeln.

Für Österreich konkret sind vor allem Kfz-Zulieferer, Winzer und Spirituosenproduzenten mögliche Gewinner, weil sie vom stärkeren Export der deutschen Autoindustrie oder von sinkenden Zöllen auf Wein und Spirituosen profitieren.

Lesen Sie auch:
Deal in Delhi: EU-Ratspräsident António Costa, Indiens Premier Narendra Modi und ...
Jahrzehnte verhandelt
EU und Indien beschließen „Mutter aller Deals“
27.01.2026
Freihandelsabkommen
Indien plant niedrigere Zölle auf Autos aus der EU
25.01.2026

Deal tritt noch nicht sofort in Kraft
Der nächste Schritt: Veröffentlichung der Vertragstexte, rechtliche Prüfung, Übersetzung und Ratifizierung – ein Prozess, der voraussichtlich ein Jahr dauern wird. Dennoch wird der Deal bereits als strategischer Erfolg gefeiert: Europa stärkt seine Position in Asien, diversifiziert seine Handelsbeziehungen und setzt ein politisches Signal, während Indien den Zugang zu einem der wichtigsten Märkte der Welt erhält. Für beide Seiten gilt: Es ist eine Zweckpartnerschaft mit wirtschaftlichem Potenzial – und die Gewinnerliste ist schon jetzt klar erkennbar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.052 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.384 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.941 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Wirtschaft
Milliardenmarkt öffnet
Wer von der „Mutter aller Abkommen“ profitiert
Beschaffungskatalog
Minister: Steuergeld nur für Produkte aus Europa
Trendwende auf Straßen
Stromer überholen Verbrenner bei Neuzulassungen
Neues Gastro-Duo
Erfolgreiche Übernahme von Restaurant „Alte Mühle“
Jahrzehnte verhandelt
EU und Indien beschließen „Mutter aller Deals“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf