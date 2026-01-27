Wer von der „Mutter aller Abkommen“ profitiert

Deal tritt noch nicht sofort in Kraft

Der nächste Schritt: Veröffentlichung der Vertragstexte, rechtliche Prüfung, Übersetzung und Ratifizierung – ein Prozess, der voraussichtlich ein Jahr dauern wird. Dennoch wird der Deal bereits als strategischer Erfolg gefeiert: Europa stärkt seine Position in Asien, diversifiziert seine Handelsbeziehungen und setzt ein politisches Signal, während Indien den Zugang zu einem der wichtigsten Märkte der Welt erhält. Für beide Seiten gilt: Es ist eine Zweckpartnerschaft mit wirtschaftlichem Potenzial – und die Gewinnerliste ist schon jetzt klar erkennbar.