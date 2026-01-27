FC Bayern: Bahnt sich noch ein Blitz-Abgang an?

Sparpotenzial und neue Optionen

Ein Verkauf würde den Bayern nicht nur eine Ablöse einbringen, sondern auch finanziell entlasten. Goretzkas Jahresgehalt soll sich auf bis zu 17 Millionen Euro belaufen. Mit zusätzlichem Spielraum könnten die Münchner im Winter selbst noch aktiv werden. Ganz oben auf der Wunschliste soll der 19-jährige Givairo Read von Feyenoord Rotterdam stehen. Zwar ist der Niederländer gelernter Rechtsverteidiger, ein Goretzka-Abgang würde jedoch ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer wieder vermehrt ins defensive Mittelfeld rücken lassen.