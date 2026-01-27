FC Bayern: Bahnt sich noch ein Blitz-Abgang an?

Bahnt sich beim FC Bayern noch ein Winter-Abgang an? Leon Goretzka soll von Atlético Madrid heiß umworben werden.
Wie die „Bild“ berichtet, zeigt der spanische Top-Klub konkretes Interesse am Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters. Brisant: Atléticos Sportdirektor Mateu Alemany soll am späten Montagabend von Madrid nach München gereist sein – offenbar, um Gespräche mit Goretzka und dessen Beraterseite zu führen.
Die Berateragentur „Roof“, die den DFB-Star vertritt, hat ihren Sitz im Münchner Nobelvorort Grünwald. Zudem ist Goretzka seit dem 1. Jänner offiziell frei, mit anderen Klubs zu verhandeln – sein Vertrag bei Bayern läuft im kommenden Sommer aus. Die Zeichen stehen seit Wochen eher auf Abschied, konkrete Fortschritte in Richtung Verlängerung gab es bislang nicht.
Atlético sucht sofort Ersatz
Beim Klub von Trainer Diego Simeone besteht akuter Handlungsbedarf. Nach dem Verkauf von Conor Gallagher um 40 Millionen Euro zu Tottenham soll das Mittelfeld rasch verstärkt werden. Goretzka gilt dabei als Wunschlösung.
Für die Bayern könnte ein Winter-Deal durchaus Sinn ergeben. Der Marktwert des gebürtigen Bochumers liegt aktuell bei rund 15 Millionen Euro. Ein zweistelliger Millionenbetrag wäre also noch möglich. Laut „Bild“ sind die Münchner einem sofortigen Abgang nicht abgeneigt, sofern Trainer Vincent Kompany grünes Licht gibt.
Sparpotenzial und neue Optionen
Ein Verkauf würde den Bayern nicht nur eine Ablöse einbringen, sondern auch finanziell entlasten. Goretzkas Jahresgehalt soll sich auf bis zu 17 Millionen Euro belaufen. Mit zusätzlichem Spielraum könnten die Münchner im Winter selbst noch aktiv werden. Ganz oben auf der Wunschliste soll der 19-jährige Givairo Read von Feyenoord Rotterdam stehen. Zwar ist der Niederländer gelernter Rechtsverteidiger, ein Goretzka-Abgang würde jedoch ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer wieder vermehrt ins defensive Mittelfeld rücken lassen.
Bleibt abzuwarten, ob in den nächsten Tagen noch Schwung in die Personalie Goretzka reinkommt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.