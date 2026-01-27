Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gespräche laufen

FC Bayern: Bahnt sich noch ein Blitz-Abgang an?

Deutsche Bundesliga
27.01.2026 15:44
Die Bayern treffen in der Champions League am Mittwoch auf PSV Eindhoven.
Die Bayern treffen in der Champions League am Mittwoch auf PSV Eindhoven.(Bild: AP/Matthias Schrader)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bahnt sich beim FC Bayern noch ein Winter-Abgang an? Leon Goretzka soll von Atlético Madrid heiß umworben werden.

0 Kommentare

Wie die „Bild“ berichtet, zeigt der spanische Top-Klub konkretes Interesse am Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters. Brisant: Atléticos Sportdirektor Mateu Alemany soll am späten Montagabend von Madrid nach München gereist sein – offenbar, um Gespräche mit Goretzka und dessen Beraterseite zu führen.

Die Berateragentur „Roof“, die den DFB-Star vertritt, hat ihren Sitz im Münchner Nobelvorort Grünwald. Zudem ist Goretzka seit dem 1. Jänner offiziell frei, mit anderen Klubs zu verhandeln – sein Vertrag bei Bayern läuft im kommenden Sommer aus. Die Zeichen stehen seit Wochen eher auf Abschied, konkrete Fortschritte in Richtung Verlängerung gab es bislang nicht.

Leon Goretzka könnte den FC Bayern noch im Winter verlassen.
Leon Goretzka könnte den FC Bayern noch im Winter verlassen.(Bild: AP/Matthias Schrader)

Atlético sucht sofort Ersatz
Beim Klub von Trainer Diego Simeone besteht akuter Handlungsbedarf. Nach dem Verkauf von Conor Gallagher um 40 Millionen Euro zu Tottenham soll das Mittelfeld rasch verstärkt werden. Goretzka gilt dabei als Wunschlösung.

Für die Bayern könnte ein Winter-Deal durchaus Sinn ergeben. Der Marktwert des gebürtigen Bochumers liegt aktuell bei rund 15 Millionen Euro. Ein zweistelliger Millionenbetrag wäre also noch möglich. Laut „Bild“ sind die Münchner einem sofortigen Abgang nicht abgeneigt, sofern Trainer Vincent Kompany grünes Licht gibt.

Sparpotenzial und neue Optionen
Ein Verkauf würde den Bayern nicht nur eine Ablöse einbringen, sondern auch finanziell entlasten. Goretzkas Jahresgehalt soll sich auf bis zu 17 Millionen Euro belaufen. Mit zusätzlichem Spielraum könnten die Münchner im Winter selbst noch aktiv werden. Ganz oben auf der Wunschliste soll der 19-jährige Givairo Read von Feyenoord Rotterdam stehen. Zwar ist der Niederländer gelernter Rechtsverteidiger, ein Goretzka-Abgang würde jedoch ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer wieder vermehrt ins defensive Mittelfeld rücken lassen.

Bleibt abzuwarten, ob in den nächsten Tagen noch Schwung in die Personalie Goretzka reinkommt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.063 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.703 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.944 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Deutsche Bundesliga
Gespräche laufen
FC Bayern: Bahnt sich noch ein Blitz-Abgang an?
Überraschender Abgang
Rückholaktion! Emotionaler Abschied bei Dortmund
Deutsche-Liga-TICKER
Heute LIVE: Konferenz u.a. mit Leipzig und Werder
Deutsche Bundesliga
SC Freiburg dreht Partie gegen Köln
Deutsche Bundesliga
Stuttgart zuerst im Glück, dann sehr souverän

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf