Tankstellen-Einbruch wegen drei Dosen Bier

In der Nacht auf Dienstag um 1 Uhr wurde die Polizei wegen eines Einbruchsalarms zu einer Tankstelle in der Reichsstraße in Feldkirch gerufen. Augenzeugen berichteten, am Tatort einen Mann und eine Frau gesehen zu haben. Sofort wurde eine Fahndung in der unmittelbaren Umgebung eingeleitet. Bereits 24 Minuten nach der Alarmierung konnten in einer Nebenstraße unweit der Tankstelle ein 18-Jähriger und eine ebenso alte Frau aufgespürt werden – erschnüffelt von Polizeihund Oskar. Es folgte die Festnahme.