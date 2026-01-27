Tankstellen-Einbruch wegen drei Dosen Bier

Vorteilswelt
Vorarlberg
27.01.2026 15:00
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Durst auf Bier löste am frühen Dienstagmorgen in Feldkirch (Vorarlberg) einen Polizeieinsatz samt Spürhunden aus. Einbrecher waren in eine Tankstelle eingedrungen. Das Diebesgut: drei Dosen Bier!  

In der Nacht auf Dienstag um 1 Uhr wurde die Polizei wegen eines Einbruchsalarms zu einer Tankstelle in der Reichsstraße in Feldkirch gerufen. Augenzeugen berichteten, am Tatort einen Mann und eine Frau gesehen zu haben. Sofort wurde eine Fahndung in der unmittelbaren Umgebung eingeleitet. Bereits 24 Minuten nach der Alarmierung konnten in einer Nebenstraße unweit der Tankstelle ein 18-Jähriger und eine ebenso alte Frau aufgespürt werden – erschnüffelt von Polizeihund Oskar. Es folgte die Festnahme.

Videosichtung der Tankstelle
Auch Polizeihund Max konnte einen Erfolg verbuchen: Er fand Teile der Tatkleidung und Diebesgut, das die beiden Verdächtigen bei ihrer Flucht weggeworfen hatten. Eine Videosichtung der Tankstelle ergab schließlich, dass lediglich der Mann für den Einbruch verantwortlich war, woraufhin die Frau von den Beamten nur noch als Zeugin geführt wurde.

Der 18-Jährige hatte mit erheblicher Körperkraft die Schiebetüre zur Tankstelle aufgedrückt und zumindest drei Dosen Bier gestohlen. Der junge Mann wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Feldkirch auf freiem Fuß angezeigt.

