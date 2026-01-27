Im Ländle gibt es immer weniger Lehrlinge

Er hofft, dass sich die Lage einhergehend mit einer konjunkturellen Besserung wieder entspannen wird. Massiv verschärft hat sich der Wettbewerb mit den weiterführenden Schulen AHS und BHS – was nicht zuletzt daran liegt, dass viele Eltern die Matura als bessere Alternative erachten. Dass dies oft nicht im Interesse ihrer Kinder ist, zeigt folgende Statistik: Ein Drittel der Lehranfänger kommt aus einer weiterführenden höheren Schule. „Diese Schulabbrüche sind eine persönliche Belastung und kostenintensiv für die Volkswirtschaft“, so Kopf.