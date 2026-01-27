Betrunkener US-Soldat verirrte sich in Altersheim

Mann konnte fehlende Kleidung nicht erklären

Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann vermutlich während eines Schichtwechsels unbemerkt in das Gebäude gelangte. Der Soldat selbst konnte jedoch keine Angaben dazu machen, wie er in das Altenheim kam. Auch das Fehlen seiner übrigen Kleidung konnte er sich nicht erklären.