Fiel bei Frühstück auf
Betrunkener US-Soldat verirrte sich in Altersheim
Mit einer Aktion, die eher an einen schlechten Scherz erinnert, begann am Sonntagmorgen der Dienst für eine Mitarbeiterin eines Altenheims in der Oberpfalz: In einem ungenutzten Zimmer traf sie beim Austeilen des Frühstücks auf einen stark betrunkenen US-Soldaten – bekleidet lediglich mit Unterhose und einem Sporttrikot. Wie der Mann dorthin kam, ist bislang unklar.
Der Vorfall ereignete sich in einem Altenheim in Grafenwöhr im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Nach Angaben der Polizei hatte sich der amerikanische Soldat offenbar in alkoholisiertem Zustand in das Pflegeheim verirrt. Er wurde am Sonntag in einem nicht belegten Zimmer entdeckt.
Mann konnte fehlende Kleidung nicht erklären
Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann vermutlich während eines Schichtwechsels unbemerkt in das Gebäude gelangte. Der Soldat selbst konnte jedoch keine Angaben dazu machen, wie er in das Altenheim kam. Auch das Fehlen seiner übrigen Kleidung konnte er sich nicht erklären.
Grafenwöhr ist überregional durch den dortigen Truppenübungsplatz bekannt. Ob der Soldat von dort stammt oder in welcher Einheit er dient, wurde nicht mitgeteilt.
Zuvor noch ein Kennzeichen geklaut?
Die Polizei prüft nun einen möglichen Zusammenhang mit einem zuvor gemeldeten Kennzeichendiebstahl in der Nähe des Altenheims. In diesem Zusammenhang war eine verdächtige Person beobachtet worden, die ebenfalls nur mit einem Trikot bekleidet gewesen sein soll.
Ob es sich dabei um dieselbe Person handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
