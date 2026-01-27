Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teurer Ladenhüter

Affleck und Lopez werden ihre Luxusvilla nicht los

Society International
27.01.2026 14:36
Ben Affleck und Jennifer Lopez sind seit einem Jahr geschieden. Die gemeinsame Villa zu ...
Ben Affleck und Jennifer Lopez sind seit einem Jahr geschieden. Die gemeinsame Villa zu verkaufen, will aber nicht gelingen.(Bild: AP/Evan Agostini)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jennifer Lopez und Ben Affleck nehmen ihr 68-Millionen-Dollar-Haus in Beverly Hills vom Markt. Trotz einer Preissenkung werden sie das einstige Liebesdomizil nicht los!

0 Kommentare

Das ehemalige Paar, das sich im Jänner 2025 nach zwei Jahren Ehe scheiden ließ, nachdem es bereits Anfang der 2000er-Jahre verlobt gewesen war, soll sein Anwesen mit zwölf Schlafzimmern in Beverly Hills laut „TMZ“ aus den Online-Immobilienanzeigen entfernt haben.

Preissenkung half nichts
Jennifer und Ben, die im Mai 2023 rund 60,85 Millionen Dollar für das Anwesen ausgegeben hatten, senkten im September den Angebotspreis der 24-Badezimmer-Villa um 16 Millionen Dollar, um die luxuriöse Immobilie für 52 Millionen Dollar zu verkaufen.

Affleck und Lopez werden ihre ehemalige eheliche Luxusvilla einfach nicht los.
Affleck und Lopez werden ihre ehemalige eheliche Luxusvilla einfach nicht los.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Hypothek aufgenommen
Im Mai berichteten Insider der Publikation, dass Affleck den Preis weiter senken wollte, während Lopez angeblich darauf bestand, das Haus weiterhin für 68 Millionen Dollar anzubieten. Berichten zufolge nahmen die Ex-Partner eine Hypothek in Höhe von 20 Millionen Dollar auf das Anwesen auf.

Jennifer hat inzwischen ein neues Haus in Hidden Hills, Kalifornien, gekauft und lebt weiterhin in der Villa in Beverly Hills, während ihr neues Zuhause renoviert wird. Affleck hatte zuvor 20,5 Millionen Dollar für ein Anwesen in Brentwood ausgegeben, kaufte im vergangenen Jahr jedoch noch eine weitere Immobilie.

Lesen Sie auch:
Sein Film „Argo“ sorgte bei den Oscars im Jahr 2013 für Aufsehen. Nur Ben Affleck wurde nicht ...
„Frustrierend!“
Affleck spricht über größte Karriere-Peinlichkeit
08.01.2026

Lopez und Affleck hatten 2022 geheiratet und schrieben damit die „Bennifer“-Lovestory fort.

In den 2000er-Jahren war das Paar schon einmal zusammen, doch damals wie heute hielt die Liebe nicht lange. Im Sommer 2024 reichte J.Lo nach nur zwei Jahren Ehe die Scheidung ein – über 20 Jahre nach der Auflösung ihrer ersten Verlobung, die 18 Monate gedauert hatte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.063 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.703 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.944 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Society International
Geheimnis gelüftet:
Gil Ofarim schweigt – aber bekommt Hammer-Gage!
Teurer Ladenhüter
Affleck und Lopez werden ihre Luxusvilla nicht los
„Das Traumschiff“
Silbereisen bleibt für zwei weitere Jahre an Bord
Model wieder Single
Liebes-Aus bei Bella Hadid und ihrem Cowboy
Nachtaktion eskaliert
Sydney Sweeney riskiert Anzeige für Dessous‑Stunt!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf