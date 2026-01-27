Affleck und Lopez werden ihre Luxusvilla nicht los

Jennifer Lopez und Ben Affleck nehmen ihr 68-Millionen-Dollar-Haus in Beverly Hills vom Markt. Trotz einer Preissenkung werden sie das einstige Liebesdomizil nicht los!
Das ehemalige Paar, das sich im Jänner 2025 nach zwei Jahren Ehe scheiden ließ, nachdem es bereits Anfang der 2000er-Jahre verlobt gewesen war, soll sein Anwesen mit zwölf Schlafzimmern in Beverly Hills laut „TMZ“ aus den Online-Immobilienanzeigen entfernt haben.
Preissenkung half nichts
Jennifer und Ben, die im Mai 2023 rund 60,85 Millionen Dollar für das Anwesen ausgegeben hatten, senkten im September den Angebotspreis der 24-Badezimmer-Villa um 16 Millionen Dollar, um die luxuriöse Immobilie für 52 Millionen Dollar zu verkaufen.
Hypothek aufgenommen
Im Mai berichteten Insider der Publikation, dass Affleck den Preis weiter senken wollte, während Lopez angeblich darauf bestand, das Haus weiterhin für 68 Millionen Dollar anzubieten. Berichten zufolge nahmen die Ex-Partner eine Hypothek in Höhe von 20 Millionen Dollar auf das Anwesen auf.
Jennifer hat inzwischen ein neues Haus in Hidden Hills, Kalifornien, gekauft und lebt weiterhin in der Villa in Beverly Hills, während ihr neues Zuhause renoviert wird. Affleck hatte zuvor 20,5 Millionen Dollar für ein Anwesen in Brentwood ausgegeben, kaufte im vergangenen Jahr jedoch noch eine weitere Immobilie.
Lopez und Affleck hatten 2022 geheiratet und schrieben damit die „Bennifer“-Lovestory fort.
In den 2000er-Jahren war das Paar schon einmal zusammen, doch damals wie heute hielt die Liebe nicht lange. Im Sommer 2024 reichte J.Lo nach nur zwei Jahren Ehe die Scheidung ein – über 20 Jahre nach der Auflösung ihrer ersten Verlobung, die 18 Monate gedauert hatte.
