40 Tage warten oder gleich wieder Platz machen?

Zuallererst zu den Aufstellzeiten. Es gibt natürlich keinen Zeitraum, wie lange der Baum stehen bleiben muss. Vor allem in kleinen Wohnungen ist der Platz oft knapp, dann wird er meist rascher entsorgt. „Meistens ist der Dreikönigstag ein Datum, bis zu dem der Baum stehen bleibt“, heißt es aus der Diözese Linz. Doch das Ende der Weihnachtszeit ist eigentlich erst am 2. Februar, das Fest der Darstellung des Herrn, auch Mariä Lichtmess genannt. Und nach katholischer Tradition ist dies der späteste Termin zum „Abputzen“.