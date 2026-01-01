40 Tage warten oder gleich wieder Platz machen?

Mit Liebe aufgeputzt, aber oft schon kurz nach dem Fest im Weg: der Christbaum. Doch ab wann darf er weg und was tun mit ihm? Und was darf man gar nicht machen mit der Fichte oder Tanne? Die „Krone“ hat nachgefragt und es gibt auch durchaus skurrile Tipps.
Zuallererst zu den Aufstellzeiten. Es gibt natürlich keinen Zeitraum, wie lange der Baum stehen bleiben muss. Vor allem in kleinen Wohnungen ist der Platz oft knapp, dann wird er meist rascher entsorgt. „Meistens ist der Dreikönigstag ein Datum, bis zu dem der Baum stehen bleibt“, heißt es aus der Diözese Linz. Doch das Ende der Weihnachtszeit ist eigentlich erst am 2. Februar, das Fest der Darstellung des Herrn, auch Mariä Lichtmess genannt. Und nach katholischer Tradition ist dies der späteste Termin zum „Abputzen“.
Sauber abputzen ist wichtig
Aber was tun mit dem Baum? Neben der Abholung – in Linz werden die Bäume am 12., 19. und 26. Jänner gratis von der Linz AG geholt – kann er außerhalb der Städte zu Kompostierungsanlagen gebracht werden. In den Altstoffsammelzentren werden die Bäume auch gesammelt und dann gehäckselt und zu Kompost gemacht. „Voraussetzung dafür ist, dass der Baum von Lametta, Metallhaken, Schokoladefolien und anderem Weihnachtsschmuck befreit wurde“, heißt bei den „Umweltprofis“ des Landes OÖ.
Tiere freuen sich
Wer seinen Baum sauber abputzt und von allen Fremdkörpern befreit, ist auch gern gesehen bei den Tierparks. Hier werden die Nadelbäume verfüttert – vorm Bringen aber besser nachfragen, ob noch welche gebraucht werden und wann man vorbeikommen darf.
Tee oder Aromasalz
Aber der Christbaum ist – in kleinen Mengen – auch für Menschen bekömmlich, vorausgesetzt, er kommt aus einer Biokultur und ist frei von Pestiziden & Co. Dann kann aus getrockneten Fichten- und Tannennadeln ein Tee zubereitet werden. Die Nadeln ins Badewasser geben und noch etwas Salz dazu, das wirkt schleim- und hustenlösend.
Getrocknete und gemörserte Nadeln eignen sich auch als Gewürzpulver oder zur Herstellung von aromatisiertem Salz. Natürlich kann man, wenn man einen geeigneten Kaminofen hat, den Christbaum auch schlicht und ergreifend verheizen. Aber Vorsicht: Die trockenen Nadeln zünden rasch durch!
Das Biotonnenmaterial wird vor der Kompostierung im Unterschied zu Strauchschnitt nicht mehr geschreddert.
Entsorgungsbetriebe in OÖ
Nicht in Biotonne oder in den Wald
Die Entsorgung im Wald ist übrigens illegal und auch in die Biotonnen darf weder der ganze noch der etwas zerkleinerte Baum. „Das Biotonnenmaterial wird vor der Kompostierung im Unterschied zu Strauchschnitt nicht mehr geschreddert. Die so entsorgten Christbäume können daher sowohl bei der Sammlung als auch bei der Kompostierung erheblichen Schaden verursachen“, erinnern die Entsorgungsbetriebe in OÖ.
Achtung beim Grillen
Wer seinen Baum im Sommer zum Grillen oder Smoken verwenden will, sei gewarnt: Fichten und Tannen sind im Vergleich zu Buche und Co. sehr harzreich und können durch intensiven Geruch das Grillgut rasch ungenießbar machen.
