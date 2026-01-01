Jubel für „Mr. Charming“ beim Neujahrskonzert

Vielfalt in der Gesellschaft – und im Programm

Nézet-Séguin erobert alle im Sturm. Ob er in der „Zirkus“-Polka selbst zur Holzklatsche greift und alle zum Mitsingen animiert, ob er mit den Philharmonikern im Egyptischen Marsch im Muslimchor singt oder nach Josef Strauss’ „Friedenspalmen“-Walzer mit offenen Worten für Frieden aller Nationen, Offenheit und – als schwuler Mann – für Vielfalt eine Lanze bricht: Immer ist er „Mr. Charming“, der sich wünscht, dass „Musik alle auf dem Planeten“ zusammenführen möge. Ein Entertainer, der das Publikum begeistert, zu Jubel, Bravorufen und stehenden Ovationen hinreißt.