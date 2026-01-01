Netanyahu besuchte Trumps pompöse Silvesterparty

Dass es Spannungen zwischen ihm und Netanyahu geben könnte, wies Trump zurück, obwohl er einwandte, dass der Israeli schwierig sein könne. Bei dem Treffen hatte der US-Präsident bereits angedeutet, dass der israelische Regierungschef an seiner Party teilnehmen könnte. Das wurde eher für einen Scherz gehalten. Wie ein Beitrag des konservativen Influencers Michael Solakiewicz zeigt, stand Netanyahu aber tatsächlich auf der Gästeliste.



Hier sehen Sie ein gemeinsames Foto von der Silvesterparty: