Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Doch kein Scherz

Netanyahu besuchte Trumps pompöse Silvesterparty

Ausland
01.01.2026 15:46
Von links: Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu und US-Präsident Donald Trump
Von links: Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu und US-Präsident Donald Trump(Bild: AP/Alex Brandon)

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch zu einer pompösen Silvesterparty in Florida geladen. Unter den Gästen waren unter anderem hochrangige US-Regierungsmitglieder und Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, der bereits am Montag auf Trumps Privatanwesen eingetroffen war.

0 Kommentare

In dem Treffen am Montag ging es vor allem um die brüchige Waffenruhe im Gazastreifen. Wie berichtet, wollte Trump ursprünglich im Dezember den Übergang zur zweiten Phase des US-Friedensplans verkünden, der unter anderem eine Entwaffnung der Terrororganisation Hamas und den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gebiet vorsieht. Allerdings sind bisher gar nicht alle Bedingungen der ersten Phase erfüllt.

Dass es Spannungen zwischen ihm und Netanyahu geben könnte, wies Trump zurück, obwohl er einwandte, dass der Israeli schwierig sein könne. Bei dem Treffen hatte der US-Präsident bereits angedeutet, dass der israelische Regierungschef an seiner Party teilnehmen könnte. Das wurde eher für einen Scherz gehalten. Wie ein Beitrag des konservativen Influencers Michael Solakiewicz zeigt, stand Netanyahu aber tatsächlich auf der Gästeliste.

Hier sehen Sie ein gemeinsames Foto von der Silvesterparty:

Wer sich sonst noch blicken ließ
Weitere Gäste waren unter anderem Trumps enger Vertrauter Rudy Giuliani, der emiratische Milliardär Hussain Sajwani, Trumps Söhne Eric und Donald Jr. sowie hochrangige Mitglieder seiner Regierung, darunter Heimatschutzministerin Kristi Noem und der Vize-Stabschef des Weißen Hauses, Dan Scavino. Gefeiert wurde auf Trumps luxuriösem Privatanwesen Mar-a-Lago in Palm Beach.

Lesen Sie auch:
Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu (links) und US-Präsident Donald Trump
„Produktives Treffen“
Trump: Netanyahu kann „sehr schwierig sein“
30.12.2025
Accounts enthüllt
So viele MAGA-Influencer leben nicht in den USA
24.11.2025

Für die hatte sich Trumps Team eine Versteigerung einfallen lassen: Laut „The Daily Beast“ zeichnete die christliche Künstlerin Vanessa Horabuena vor den versammelten Gästen ein Porträt von Jesus Christus, sie pflegt bereits seit langem eine Verbindung zur konservativen MAGA-Bewegung, der auch der rechte Aktivist Charlie Kirk angehörte. Das Bild wurde anschließend für 2,75 Millionen US-Dollar versteigert, der Erlös geht laut Medienberichten an eine Kinderkrebsklinik und ein lokales Sheriff-Department.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf