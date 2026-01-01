Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rote Karte in Garmisch

Tournee: Topspringer wird erneut disqualifiziert

Ski Nordisch
01.01.2026 14:41
Timi Zajc
Timi Zajc(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Zweites Springen, zweite Disqualifikation! Sloweniens Timi Zajc erhielt bei der Vierschanzentournee die Rote Karte.

0 Kommentare

Das gibt’s ja nicht! Auch beim Neujahrsspringen am Donnerstag erwischte es Timi Zajc. Wegen zu langer Beine (4 Millimeter) an seinem Sprunganzug wurde der Slowene in Garmisch-Partenkirchen disqualifiziert.

Timi Zajc
Timi Zajc(Bild: AFP/PHILIPP GUELLAND)

In Oberstdorf waren dem zweitplatzierten Zajc drei Millimeter beim Anzug zum Verhängnis geworden. Er wurde disqualifiziert und musste den Traum vom Tourneesieg begraben. Durch die zu kurze Beininnenlänge hätte im Schritt eine größere Tragfläche entstehen können und damit ein Vorteil im Flug.

Lesen Sie auch:
Daniel Tschofenig
Vierschanzentournee
LIVE: Guter Sprung von ÖSV-Hoffnung Tschofenig
01.01.2026

Nur noch Zuschauer
Nach seinem zweiten Vergehen erhielt Zajc nun die Rote Karte. Heißt: Bei den weiteren Tournee-Springen in Innsbruck und Bischofshofen muss der Topspringer nun zuschauen …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
183.056 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
169.336 mal gelesen
Archivbild
Oberösterreich
Wohnanlage und Bauernhof um Mitternacht in Flammen
152.290 mal gelesen
Großbrand in Traun: Das Dach einer ganzen Wohnanlage stand in Flammen.
Mehr Ski Nordisch
Vierschanzentournee
LIVE: Fettner und Tschofenig vorne mit dabei
Rote Karte in Garmisch
Tournee: Topspringer wird erneut disqualifiziert
In 20-km-Verfolgung
Tour de Ski: Teresa Stadlober läuft aufs Podest
„Gehört sich nicht!“
Schwere Vorwürfe gegen ÖSV: Auch Deutscher genervt
Nächstes Topergebnis
Tour de Ski: Benjamin Moser zeigt erneut groß auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf