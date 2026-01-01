Tournee: Topspringer wird erneut disqualifiziert

Zweites Springen, zweite Disqualifikation! Sloweniens Timi Zajc erhielt bei der Vierschanzentournee die Rote Karte.
Das gibt’s ja nicht! Auch beim Neujahrsspringen am Donnerstag erwischte es Timi Zajc. Wegen zu langer Beine (4 Millimeter) an seinem Sprunganzug wurde der Slowene in Garmisch-Partenkirchen disqualifiziert.
In Oberstdorf waren dem zweitplatzierten Zajc drei Millimeter beim Anzug zum Verhängnis geworden. Er wurde disqualifiziert und musste den Traum vom Tourneesieg begraben. Durch die zu kurze Beininnenlänge hätte im Schritt eine größere Tragfläche entstehen können und damit ein Vorteil im Flug.
Nur noch Zuschauer
Nach seinem zweiten Vergehen erhielt Zajc nun die Rote Karte. Heißt: Bei den weiteren Tournee-Springen in Innsbruck und Bischofshofen muss der Topspringer nun zuschauen …
