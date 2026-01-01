Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zölle wieder gesenkt

Trump werden die Spaghetti doch zu teuer

Wirtschaft
01.01.2026 17:07
Das US-Handelsministerium hat die angekündigten Antidumpingzölle auf 13 italienische Pastamarken ...
Das US-Handelsministerium hat die angekündigten Antidumpingzölle auf 13 italienische Pastamarken wieder gesenkt (Symbolbild).(Bild: dkalashnikov - stock.adobe.com)

Das US-Handelsministerium hat die vorläufig festgelegten Antidumpingzölle auf mehrere italienische Pastamarken gesenkt. Zuvor war den italienischen Produzenten Preisdumping vorgeworfen worden. Der angedachte Strafzoll betrug 91,74 Prozent, zusätzlich zum bereits bestehenden Zollsatz von 15 Prozent.

0 Kommentare

Das ergab eine Gesamtbelastung von fast 107 Prozent, die ab Jänner 2026 in Kraft treten hätte sollen. Die Einführung des sogenannten „Super-Zolls“ hätte zu wirtschaftlichen Schäden für die italienische Lebensmittelbranche geführt. Sie wären entweder gezwungen gewesen, die Preise in den Vereinigten Staaten zu erhöhen, oder hätten sich komplett aus US-Supermärkten zurückgezogen. Nach der US-Ankündigung ergriffen die italienische Botschaft in Washington sowie das Außen- und Landwirtschaftsministerium in Rom diplomatische Initiativen, um das US-Handelsministerium zum Einlenken zu bewegen.

Das ist nun offenbar gelungen: Das Außenministerium in Rom teilte am Donnerstag mit, dass die vorläufig festgelegten Zölle auf 13 bekannte italienische Pastamarken wieder gesenkt würden. Italiens Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach von einem „Zeichen der Anerkennung für die Kooperationsbereitschaft der italienischen Unternehmen“.

Lesen Sie auch:
Sollten die Zölle ab Januar voll greifen, müsste etwa das Pasta-Unternehmen Rummo seine Preise ...
Zölle und Strafabgaben
Trump erklärt italienischer Pasta den Krieg
11.11.2025
Hohe Inflation
Trump senkt Zölle auf mehrere Lebensmittel
15.11.2025

Wie berichtet, hatte das US-Handelsministerium den Produzenten Pasta Garofalo und La Molisana vorgeworfen, Waren zu viel zu niedrigen Preisen in die USA zu exportieren, um sich einen Vorteil gegenüber lokalen Anbietern zu verschaffen. Sie wurden daraufhin aufgefordert, Dokumente einzureichen, und kamen dem auch nach – allerdings waren darin „nicht übersetzte italienische Begriffe und undefinierte Abkürzungen“. Die Trump-Regierung sprach daraufhin von „mangelnder Kooperation“ und kündigte den enorm hohen Strafzoll an.

Bislang war auf kein bestimmtes Produkt ein solch hoher Zollsatz verhängt worden. Auf die meisten EU-Waren sind es 15 Prozent.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Spaghetti
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
185.182 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
177.288 mal gelesen
Archivbild
Oberösterreich
Wohnanlage und Bauernhof um Mitternacht in Flammen
155.624 mal gelesen
Großbrand in Traun: Das Dach einer ganzen Wohnanlage stand in Flammen.
Mehr Wirtschaft
Zölle wieder gesenkt
Trump werden die Spaghetti doch zu teuer
US-Sanktionen
Stahlhandel: Warum vor Gericht neue Funken fliegen
Krone Plus Logo
Börsenboom in Wien:
Mit diesen Austro-Aktien verdoppelten Sie Ihr Geld
Krone Plus Logo
Kuss in Mariazell
Fotografen-Dynastie endet nach fünf Generationen
Teuerung befürchtet
Hoffnung und Sorgen: Bulgarien ist 21. Euro-Land
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf