Trump werden die Spaghetti doch zu teuer

Das ergab eine Gesamtbelastung von fast 107 Prozent, die ab Jänner 2026 in Kraft treten hätte sollen. Die Einführung des sogenannten „Super-Zolls“ hätte zu wirtschaftlichen Schäden für die italienische Lebensmittelbranche geführt. Sie wären entweder gezwungen gewesen, die Preise in den Vereinigten Staaten zu erhöhen, oder hätten sich komplett aus US-Supermärkten zurückgezogen. Nach der US-Ankündigung ergriffen die italienische Botschaft in Washington sowie das Außen- und Landwirtschaftsministerium in Rom diplomatische Initiativen, um das US-Handelsministerium zum Einlenken zu bewegen.