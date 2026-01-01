Neues Jahr startet mit Sonnenstrahlen und Frost

Die erste Wetterprognose des Jahres bringt Frost – dafür aber auch viel Sonne über Österreich: Von noch milden sieben Grad rutschen die Höchstwerte bis Dienstag auf null Grad. Größere Schneemengen gibt es vorerst erst zum Wochenende, danach klart es wieder auf. Deshalb heißt es: Warm anziehen!
Von Sonnenschein zu Schneeflocken: Der Winter meldet sich in den kommenden Tagen eindrucksvoll zurück. Am Freitag scheint die Sonne vor allem südlich des Alpenhauptkammes und im Südosten, in den Tälern kann sich jedoch zäher Nebel oder Hochnebel halten. Weiter im Norden und Osten dominieren dichte Wolken.
Entlang der Alpennordseite sowie von Oberösterreich bis ins westliche Niederösterreich wirbelt dichter Schnee, im Bergland fällt er sogar anhaltend. Der Westwind bläst im Norden und Osten teilweise stürmisch. Morgens liegen die Temperaturen zwischen minus zwölf und plus einem Grad, inneralpin teils noch kälter, tagsüber steigen sie auf minus ein bis plus sieben Grad.
Zum Wochenende endlich Schneefall
Der Samstag startet verbreitet sonnig, nur in Vorarlberg und im Tiroler Oberland ziehen ein paar dichtere Wolken durch, vereinzelt kann es kurz schneien. Nachmittags schiebt sich aus dem Südosten dichteres Wolkenfeld heran, das Schneeschauer bringen kann. Der Wind weht aus Süd bis West, vor allem im Norden und Osten mäßig bis lebhaft. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus dreizehn und null Grad, am Nachmittag werden minus zwei bis plus sechs Grad erreicht.
Auch der Sonntag bleibt überwiegend sonnig. Nur im Norden und Südosten hält sich bis zum späten Vormittag Restbewölkung, im Südosten fallen vereinzelt noch ein paar Schneeflocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Donautal vorübergehend auch lebhaft aus Süd bis Nordwest. Die Temperaturen bewegen sich morgens zwischen minus siebzehn Grad in Alpentälern und minus einem Grad im östlichen Flachland, tagsüber zwischen minus fünf und plus vier Grad.
Einen klaren Himmel verspricht auch der Montag – nur entlang und südlich des Alpenhauptkammes ziehen im Tagesverlauf mehr Wolken auf, die gegen Abend örtlich leichten Schneefall bringen können. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West, die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zwanzig und minus sechs Grad, die Höchstwerte zwischen minus acht und plus einem Grad.
Am Dienstag zeigt sich der Westen trocken und oft sonnig, während der Rest Österreichs meist wolkenverhangen bleibt. Nur kurze Auflockerungen bringen etwas Licht, zeitweise ist leichter bis mäßiger Schneefall möglich, besonders im Südosten. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand teils lebhaft aus Nordwest bis Ost. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus sechzehn und minus zwei Grad, tagsüber werden minus sieben bis null Grad erreicht.
