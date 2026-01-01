Neues Jahr startet mit Sonnenstrahlen und Frost

Zum Wochenende endlich Schneefall

Der Samstag startet verbreitet sonnig, nur in Vorarlberg und im Tiroler Oberland ziehen ein paar dichtere Wolken durch, vereinzelt kann es kurz schneien. Nachmittags schiebt sich aus dem Südosten dichteres Wolkenfeld heran, das Schneeschauer bringen kann. Der Wind weht aus Süd bis West, vor allem im Norden und Osten mäßig bis lebhaft. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus dreizehn und null Grad, am Nachmittag werden minus zwei bis plus sechs Grad erreicht.