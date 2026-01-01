Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bis zu minus 20 Grad!

Neues Jahr startet mit Sonnenstrahlen und Frost

Österreich
01.01.2026 15:34
Schnee, Sonne und frostige Luft: So zeigt sich das neue Jahr in Österreich.
Schnee, Sonne und frostige Luft: So zeigt sich das neue Jahr in Österreich.(Bild: stock.adobe.com)

Die erste Wetterprognose des Jahres bringt Frost – dafür aber auch viel Sonne über Österreich: Von noch milden sieben Grad rutschen die Höchstwerte bis Dienstag auf null Grad. Größere Schneemengen gibt es vorerst erst zum Wochenende, danach klart es wieder auf. Deshalb heißt es: Warm anziehen!

0 Kommentare

Von Sonnenschein zu Schneeflocken: Der Winter meldet sich in den kommenden Tagen eindrucksvoll zurück. Am Freitag scheint die Sonne vor allem südlich des Alpenhauptkammes und im Südosten, in den Tälern kann sich jedoch zäher Nebel oder Hochnebel halten. Weiter im Norden und Osten dominieren dichte Wolken.

Entlang der Alpennordseite sowie von Oberösterreich bis ins westliche Niederösterreich wirbelt dichter Schnee, im Bergland fällt er sogar anhaltend. Der Westwind bläst im Norden und Osten teilweise stürmisch. Morgens liegen die Temperaturen zwischen minus zwölf und plus einem Grad, inneralpin teils noch kälter, tagsüber steigen sie auf minus ein bis plus sieben Grad.

Zum Wochenende endlich Schneefall
Der Samstag startet verbreitet sonnig, nur in Vorarlberg und im Tiroler Oberland ziehen ein paar dichtere Wolken durch, vereinzelt kann es kurz schneien. Nachmittags schiebt sich aus dem Südosten dichteres Wolkenfeld heran, das Schneeschauer bringen kann. Der Wind weht aus Süd bis West, vor allem im Norden und Osten mäßig bis lebhaft. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus dreizehn und null Grad, am Nachmittag werden minus zwei bis plus sechs Grad erreicht.

Auch der Sonntag bleibt überwiegend sonnig. Nur im Norden und Südosten hält sich bis zum späten Vormittag Restbewölkung, im Südosten fallen vereinzelt noch ein paar Schneeflocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Donautal vorübergehend auch lebhaft aus Süd bis Nordwest. Die Temperaturen bewegen sich morgens zwischen minus siebzehn Grad in Alpentälern und minus einem Grad im östlichen Flachland, tagsüber zwischen minus fünf und plus vier Grad.

Österreich
Symbol Schneefall
-2° / 0°
24 km/h
00:17 h
55 %
Symbol stark bewölkt
0° / 6°
12 km/h
02:22 h
45 %
Symbol wolkig
2° / 5°
25 km/h
03:32 h
50 %
Symbol heiter
0° / 3°
18 km/h
07:54 h
50 %
Symbol wolkenlos
-1° / 2°
21 km/h
07:55 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-5° / -0°
6 km/h
03:13 h
45 %
Symbol bedeckt
-3° / -1°
17 km/h
00:49 h
50 %
Symbol wolkenlos
-7° / -2°
12 km/h
08:00 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-10° / 0°
8 km/h
02:52 h
60 %
Symbol bedeckt
-3° / -1°
14 km/h
00:31 h
65 %
Wien
Symbol bedeckt
-5° / -2°
26 km/h
00:00 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 2°
29 km/h
01:45 h
45 %
Symbol leichter Schneefall
-1° / 2°
25 km/h
02:51 h
60 %
Symbol heiter
-1° / 1°
22 km/h
07:17 h
50 %
Symbol heiter
-3° / 0°
24 km/h
06:30 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-9° / -3°
9 km/h
03:26 h
45 %
Symbol bedeckt
-5° / -2°
12 km/h
00:37 h
50 %
Symbol heiter
-9° / -3°
7 km/h
07:29 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-12° / -2°
18 km/h
02:49 h
60 %
Symbol leichter Schneefall
-2° / -1°
16 km/h
00:16 h
70 %
St. Pölten
Symbol bedeckt
-2° / 1°
21 km/h
00:12 h
50 %
Symbol stark bewölkt
1° / 6°
8 km/h
01:46 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 6°
9 km/h
01:44 h
50 %
Symbol heiter
-1° / 4°
10 km/h
08:03 h
50 %
Symbol wolkenlos
-3° / 2°
15 km/h
07:58 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 0°
8 km/h
03:30 h
50 %
Symbol bedeckt
-3° / -1°
20 km/h
00:02 h
50 %
Symbol wolkig
-6° / -2°
15 km/h
05:30 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-11° / -0°
5 km/h
02:44 h
50 %
Symbol Schneefall
-3° / -1°
14 km/h
00:08 h
70 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
-5° / -0°
17 km/h
00:38 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 3°
12 km/h
01:45 h
50 %
Symbol Schneefall
-1° / 1°
15 km/h
00:42 h
65 %
Symbol wolkig
-2° / 0°
12 km/h
06:02 h
50 %
Symbol wolkig
-3° / -1°
12 km/h
04:08 h
50 %
Symbol wolkig
-10° / -3°
3 km/h
03:52 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-6° / -2°
7 km/h
03:49 h
45 %
Symbol wolkenlos
-11° / -4°
3 km/h
08:13 h
15 %
Symbol bedeckt
-13° / -3°
5 km/h
00:17 h
65 %
Symbol bedeckt
-3° / 0°
6 km/h
00:04 h
65 %
Linz
Symbol wolkig
-6° / 2°
8 km/h
05:32 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-6° / 3°
4 km/h
02:36 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 5°
3 km/h
03:01 h
50 %
Symbol heiter
-4° / 3°
4 km/h
07:29 h
50 %
Symbol heiter
-5° / 1°
4 km/h
07:55 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-8° / -1°
3 km/h
02:16 h
50 %
Symbol bedeckt
-3° / -1°
7 km/h
00:04 h
50 %
Symbol wolkig
-6° / -2°
5 km/h
04:55 h
45 %
Symbol wolkig
-15° / -3°
3 km/h
05:41 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-6° / -0°
5 km/h
02:09 h
50 %
Graz
Symbol wolkig
-5° / -1°
3 km/h
05:20 h
45 %
Symbol wolkig
-9° / -0°
4 km/h
04:15 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 1°
5 km/h
03:04 h
50 %
Symbol heiter
-5° / 1°
4 km/h
07:21 h
50 %
Symbol heiter
-6° / -1°
5 km/h
06:29 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-9° / -3°
4 km/h
01:53 h
50 %
Symbol Schneefall
-4° / -1°
4 km/h
00:01 h
60 %
Symbol stark bewölkt
-6° / -3°
5 km/h
02:09 h
45 %
Symbol wolkig
-12° / -5°
4 km/h
06:03 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-9° / -0°
4 km/h
03:34 h
50 %
Klagenfurt
Symbol stark bewölkt
-5° / -0°
12 km/h
02:21 h
50 %
Symbol wolkig
-8° / 2°
10 km/h
05:08 h
40 %
Symbol Schneefall
-2° / 3°
17 km/h
00:25 h
65 %
Symbol leichter Schneefall
-4° / 1°
7 km/h
06:51 h
75 %
Symbol wolkenlos
-8° / -1°
8 km/h
07:55 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-11° / -3°
5 km/h
03:11 h
35 %
Symbol wolkig
-8° / -3°
5 km/h
05:14 h
45 %
Symbol heiter
-11° / -4°
6 km/h
07:57 h
10 %
Symbol bedeckt
-13° / 2°
10 km/h
00:00 h
65 %
Symbol Schneefall
-1° / 2°
11 km/h
00:55 h
80 %
Salzburg
Symbol heiter
-6° / -0°
7 km/h
07:00 h
45 %
Symbol wolkig
-11° / 1°
8 km/h
05:02 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 3°
11 km/h
02:12 h
55 %
Symbol wolkig
-5° / 0°
9 km/h
05:57 h
60 %
Symbol heiter
-10° / -3°
4 km/h
06:45 h
25 %
Symbol stark bewölkt
-12° / -3°
6 km/h
02:57 h
25 %
Symbol heiter
-12° / -4°
5 km/h
07:54 h
45 %
Symbol wolkenlos
-15° / -5°
5 km/h
08:17 h
< 5 %
Symbol bedeckt
-13° / 3°
6 km/h
00:16 h
65 %
Symbol leichter Schneefall
-2° / 3°
16 km/h
02:00 h
75 %
Innsbruck
Symbol wolkenlos
-7° / -2°
4 km/h
07:52 h
40 %
Symbol wolkig
-7° / 1°
13 km/h
05:20 h
35 %
Symbol Schneefall
-2° / -0°
15 km/h
00:09 h
75 %
Symbol starker Schneefall
-4° / -1°
11 km/h
05:59 h
75 %
Symbol wolkenlos
-8° / -3°
6 km/h
08:10 h
15 %
Symbol wolkig
-10° / -5°
5 km/h
04:14 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-11° / -5°
6 km/h
08:07 h
15 %
Symbol wolkenlos
-13° / -5°
5 km/h
08:14 h
< 5 %
Symbol Schneefall
-9° / -0°
15 km/h
00:01 h
70 %
Symbol Schneefall
-0° / 1°
10 km/h
00:14 h
80 %
Bregenz
Wetterdaten:

Einen klaren Himmel verspricht auch der Montag – nur entlang und südlich des Alpenhauptkammes ziehen im Tagesverlauf mehr Wolken auf, die gegen Abend örtlich leichten Schneefall bringen können. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West, die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zwanzig und minus sechs Grad, die Höchstwerte zwischen minus acht und plus einem Grad.

Am Dienstag zeigt sich der Westen trocken und oft sonnig, während der Rest Österreichs meist wolkenverhangen bleibt. Nur kurze Auflockerungen bringen etwas Licht, zeitweise ist leichter bis mäßiger Schneefall möglich, besonders im Südosten. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand teils lebhaft aus Nordwest bis Ost. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus sechzehn und minus zwei Grad, tagsüber werden minus sieben bis null Grad erreicht.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
183.844 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
172.804 mal gelesen
Archivbild
Oberösterreich
Wohnanlage und Bauernhof um Mitternacht in Flammen
153.747 mal gelesen
Großbrand in Traun: Das Dach einer ganzen Wohnanlage stand in Flammen.
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Menschen von nebenan
Was man als Straßenkehrer am Silvesterpfad erlebt
Traurige Bilanz 2025
Radfahrer und E-Biker: Zahl der Toten verdoppelt
Bis zu minus 20 Grad!
Neues Jahr startet mit Sonnenstrahlen und Frost
Unglück zu Silvester
Wanderer (49) starb bei Absturz im Pinzgau
Nach Unfall verletzt
Vermisste Wanderin (27) in Silvesternacht geborgen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf