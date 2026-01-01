Gabuns Team nach Afrika-Cup-Blamage suspendiert!

Nach dem Vorrunden-Aus der gabunischen Fußball-Nationalmannschaft beim Afrika Cup hat die Regierung des zentralafrikanischen Landes das komplette Team vorläufig suspendiert!
Kommunikationsminister Simlicee-Desire Mamboula teilte mit, die Regierung habe außerdem beschlossen, das Trainerteam aufzulösen und die Spieler Bruno Ecuele Manga und Pierre-Emerick Aubameyang aus dem Team zu entlassen. Die Mannschaft habe bei dem Turnier in Marokko eine „schändliche Leistung“ gezeigt.
„Schändliche Leistung“
Berichten zufolge hatte Präsident Brice Clotaire Oligui Nguema bereits vor dieser Entscheidung gewarnt, dass die Leistung der Nationalmannschaft dem Nationalstolz des Landes schade. Zuletzt hatte Gabun bereits die Qualifikation für die WM 2026 verpasst.
Beim Afrika Cup schied Gabun nun ohne Punktgewinn in der Vorrunde aus und belegte nach drei Niederlagen in drei Spielen gegen Mosambik, Kamerun und Elfenbeinküste den letzten Platz in seiner Gruppe.
