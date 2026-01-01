Opa (73) fuhr durch Wiese: Enkelkinder verletzt

Ein Ausritt über eine Wiese endete für die beiden Enkelkinder (12 und 14 Jahre) eines Deutschen Pkw-Lenkers (73) am Mittwochnachmittag auf der Fernpassstraße im Krankenhaus.
Der 73-jährige Deutsche war mit seinem Pkw in Reutte auf der Fernpassstraße aus Richtung Innsbruck unterwegs. In einer Linkskurve kam es plötzlich aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Wiese.
Kinder nach Unfall verletzt
An einem Abhang blieb das Fahrzeug schließlich stehen. Bei dem Ausritt verletzten sich seine beiden Enkelkinder im Auto erheblich. Das Mädchen (12) wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kempten in Deutschland geflogen, der Bub (14) mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte gebracht.
Am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden. Die Straße musste für gut eine Stunde komplett gesperrt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.