Opa (73) fuhr durch Wiese: Enkelkinder verletzt

Kinder nach Unfall verletzt

An einem Abhang blieb das Fahrzeug schließlich stehen. Bei dem Ausritt verletzten sich seine beiden Enkelkinder im Auto erheblich. Das Mädchen (12) wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kempten in Deutschland geflogen, der Bub (14) mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte gebracht.