Mit Heli ins Spital

Opa (73) fuhr durch Wiese: Enkelkinder verletzt

Tirol
01.01.2026 16:00
Ein Ausritt über eine Wiese endete für die beiden Enkelkinder (12 und 14 Jahre) eines Deutschen Pkw-Lenkers (73) am Mittwochnachmittag auf der Fernpassstraße im Krankenhaus. 

Der 73-jährige Deutsche war mit seinem Pkw in Reutte auf der Fernpassstraße aus Richtung Innsbruck unterwegs. In einer Linkskurve kam es plötzlich aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Wiese.

Kinder nach Unfall verletzt
An einem Abhang blieb das Fahrzeug schließlich stehen. Bei dem Ausritt verletzten sich seine beiden Enkelkinder im Auto erheblich. Das Mädchen (12) wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kempten in Deutschland geflogen, der Bub (14) mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte gebracht.

Am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden. Die Straße musste für gut eine Stunde komplett gesperrt werden.

