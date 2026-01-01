Österreichische Sternsinger besuchten Papst

Papst Leo XIV. hat am Donnerstag die Neujahrsmesse im Petersdom gefeiert. Zahlreiche Gläubige aus aller Welt nahmen teil, aus Österreich waren unter anderem die Sternsinger Alina, Antonia, Clara und Tobias aus der Pfarre Frauenkirchen (Burgenland) angereist. Clara (14) durfte gemeinsam mit ihren deutschen Kolleginnen die Gaben an den Altar bringen.
Angereist waren auch Sternsinger aus der Schweiz, Slowakei, aus Ungarn und Italien. Sie seien begeistert von der tollen Stimmung im Petersdom im Vatikan gewesen, teilte die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar mit. Am Mittwoch hatten die Kinder und Jugendlichen bereits an der Generalaudienz des Papstes auf dem Petersplatz teilgenommen. Sie hatten Leo XIV. ihr Engagement beim Sternsingen vorgestellt, ihm ein gerahmtes Foto mit einem Segen übergeben und schließlich noch ein Gruppenfoto mit dem Pontifex gemacht.
Alina, Antonia, Clara und Tobias brachten darüber hinaus den Segen zur österreichischen Botschaft in Rom. Auch ein Besuch der Päpstlichen Schweizergarde stand auf dem Programm, wo die Sternsingerinnen und der Sternsinger aus Frauenkirchen eine Führung durch die Quartiere bekamen. Von Rom geht es dann wieder zurück ins Burgenland. Bis zum Dienstag, 6. Jänner, sind die „Heiligen Drei Könige“ Caspar, Melchior und Balthasar noch in ganz Österreich unterwegs.
Das Hilfswerk der Katholischen Jungschar unterstützt mit den Spenden ungefähr 500 Hilfsprojekte in Armutsregionen der Welt. Das Schwerpunktland ist diesmal Tansania, wo viele Menschen zu wenig Nahrung und kein sauberes Trinkwasser haben. Die Gelder fließen unter anderem in Lebensmittel, neue landwirtschaftliche Methoden, Schulbildung und medizinische Versorgung. Seit 1954 haben Generationen von Sternsingerinnen und Sternsingern 560 Millionen Euro gesammelt.
