Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neujahrsmesse gefeiert

Österreichische Sternsinger besuchten Papst

Österreich
01.01.2026 16:33
Clara (Mitte) aus dem Burgenland war eine der drei Sternsingerinnen, die die Gaben zu Papst Leo ...
Clara (Mitte) aus dem Burgenland war eine der drei Sternsingerinnen, die die Gaben zu Papst Leo XIV. an den Altar brachten.(Bild: Agenzia Romano Siciliani Kindermissionswerk/Antony Mekary)

Papst Leo XIV. hat am Donnerstag die Neujahrsmesse im Petersdom gefeiert. Zahlreiche Gläubige aus aller Welt nahmen teil, aus Österreich waren unter anderem die Sternsinger Alina, Antonia, Clara und Tobias aus der Pfarre Frauenkirchen (Burgenland) angereist. Clara (14) durfte gemeinsam mit ihren deutschen Kolleginnen die Gaben an den Altar bringen.

0 Kommentare

Angereist waren auch Sternsinger aus der Schweiz, Slowakei, aus Ungarn und Italien. Sie seien begeistert von der tollen Stimmung im Petersdom im Vatikan gewesen, teilte die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar mit. Am Mittwoch hatten die Kinder und Jugendlichen bereits an der Generalaudienz des Papstes auf dem Petersplatz teilgenommen. Sie hatten Leo XIV. ihr Engagement beim Sternsingen vorgestellt, ihm ein gerahmtes Foto mit einem Segen übergeben und schließlich noch ein Gruppenfoto mit dem Pontifex gemacht.

Alina, Antonia, Clara und Tobias brachten darüber hinaus den Segen zur österreichischen Botschaft in Rom. Auch ein Besuch der Päpstlichen Schweizergarde stand auf dem Programm, wo die Sternsingerinnen und der Sternsinger aus Frauenkirchen eine Führung durch die Quartiere bekamen. Von Rom geht es dann wieder zurück ins Burgenland. Bis zum Dienstag, 6. Jänner, sind die „Heiligen Drei Könige“ Caspar, Melchior und Balthasar noch in ganz Österreich unterwegs.

Lesen Sie auch:
Papst Leo XIV. spendete seinen Segen vom Päpstlichen Palast aus.
Neujahrs-Botschaft
Papst Leo XIV.: Gott lädt zu „Epoche des Friedens“
01.01.2026
85.000 bei Aktion
Sternsinger auch bei Grünwidl und Stocker zu Gast
30.12.2025

Das Hilfswerk der Katholischen Jungschar unterstützt mit den Spenden ungefähr 500 Hilfsprojekte in Armutsregionen der Welt. Das Schwerpunktland ist diesmal Tansania, wo viele Menschen zu wenig Nahrung und kein sauberes Trinkwasser haben. Die Gelder fließen unter anderem in Lebensmittel, neue landwirtschaftliche Methoden, Schulbildung und medizinische Versorgung. Seit 1954 haben Generationen von Sternsingerinnen und Sternsingern 560 Millionen Euro gesammelt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
185.182 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
177.288 mal gelesen
Archivbild
Oberösterreich
Wohnanlage und Bauernhof um Mitternacht in Flammen
155.624 mal gelesen
Großbrand in Traun: Das Dach einer ganzen Wohnanlage stand in Flammen.
Mehr Österreich
2,5 Millionen Gewinn
Kärntner knackt den Lotto-Doppeljackpot
Was tun mit dem Baum:
40 Tage warten oder gleich wieder Platz machen?
Besuch in Wien
Sternsinger aus Weiler beim Bundespräsidenten
Neujahrsmesse gefeiert
Österreichische Sternsinger besuchten Papst
Krone Plus Logo
Menschen von nebenan
Was man als Straßenkehrer am Silvesterpfad erlebt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf