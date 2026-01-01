Österreichische Sternsinger besuchten Papst

Angereist waren auch Sternsinger aus der Schweiz, Slowakei, aus Ungarn und Italien. Sie seien begeistert von der tollen Stimmung im Petersdom im Vatikan gewesen, teilte die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar mit. Am Mittwoch hatten die Kinder und Jugendlichen bereits an der Generalaudienz des Papstes auf dem Petersplatz teilgenommen. Sie hatten Leo XIV. ihr Engagement beim Sternsingen vorgestellt, ihm ein gerahmtes Foto mit einem Segen übergeben und schließlich noch ein Gruppenfoto mit dem Pontifex gemacht.