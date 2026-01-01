Auto komplett zerstört
Polizist (25) stirbt bei Unfall in Silvesternacht
Zu einem tragischen Unfall ist es in der Silvesternacht in Bayern gekommen. Ein Polizeiauto kollidierte mit einem entgegenkommenden Geländewagen, bei diesem Unglück kam ein erst 25 Jahre alter Beamter ums Leben.
Der Unfall passierte in der Nacht auf Donnerstag gegen drei Uhr in Bayern nahe der tschechischen Grenze bei Selbitz. Zwei junge Beamte waren mit dem Streifenwagen unterwegs, als das Auto plötzlich ins Schleudern geriet, wie die Polizei Bayern mitteilte. Das Fahrzeug gelangte auf die Gegenfahrbahn und krachte dort mit einem entgegenkommenden Geländewagen zusammen. Beide Fahrzeuge haben einen Totalschaden.
Ein 25-jähriger Beamte, der auf dem Beifahrersitz saß, starb noch an der Unfallstelle. Sein 20-jähriger Kollege saß am Steuer, er wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Polizist wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige Fahrer des Geländewagens erlitt ebenfalls schwere Verletzungen.
„Mit großer Bestürzung nehmen wir Abschied von unserem Kollegen, der in der Silvesternacht im Dienst sein Leben verloren hat“, schrieb die Polizei Bayern auf X. Man sei in Gedanken bei den Angehörigen und Kollegen, außerdem denke man an die beiden Schwerverletzten.
