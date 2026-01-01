Polizist (25) stirbt bei Unfall in Silvesternacht

Der Unfall passierte in der Nacht auf Donnerstag gegen drei Uhr in Bayern nahe der tschechischen Grenze bei Selbitz. Zwei junge Beamte waren mit dem Streifenwagen unterwegs, als das Auto plötzlich ins Schleudern geriet, wie die Polizei Bayern mitteilte. Das Fahrzeug gelangte auf die Gegenfahrbahn und krachte dort mit einem entgegenkommenden Geländewagen zusammen. Beide Fahrzeuge haben einen Totalschaden.