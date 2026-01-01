Sternsinger aus Weiler beim Bundespräsidenten

Die Sternsingerinnen aus der Pfarre Weiler der Diözese Feldkirch waren zu Besuch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Wien: In der Präsidentschaftskanzlei wurden Franziska, Anna, Karlina, Hannah und Paula vom Staatsoberhaupt und seiner Frau Doris Schmidauer herzlich in Empfang genommen. Die Freude über die Einladung war in Weiler besonders groß, hatte sich die Sternsingergruppe doch schon vor zwei Jahren um den Besuch in der Hofburg beworben – nun hat es tatsächlich geklappt.