Besuch in Wien

Sternsinger aus Weiler beim Bundespräsidenten

Vorarlberg
01.01.2026 17:00
Die Vorarlberger Delegation war in der Hofburg zu Besuch.
Die Vorarlberger Delegation war in der Hofburg zu Besuch.(Bild: ludwigschedl@gmail.com)

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer begrüßten jüngst eine ganz besondere Delegation aus Vorarlberg: Die Sternsingergruppe aus Weiler hatte heuer die Ehre, dem Staatsoberhaupt den Segen für das neue Jahr zu überbringen.   

0 Kommentare

Die Sternsingerinnen aus der Pfarre Weiler der Diözese Feldkirch waren zu Besuch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Wien: In der Präsidentschaftskanzlei wurden Franziska, Anna, Karlina, Hannah und Paula vom Staatsoberhaupt und seiner Frau Doris Schmidauer herzlich in Empfang genommen. Die Freude über die Einladung war in Weiler besonders groß, hatte sich die Sternsingergruppe doch schon vor zwei Jahren um den Besuch in der Hofburg beworben – nun hat es tatsächlich geklappt.

Beim Bundespräsidenten war allerdings nicht nur die Vorarlberger Delegation zu Besuch. Aus allen neun Bundesländern reisten die Sternsinger an – und sogar aus Südtirol überbrachte eine Sternsingergruppe die Weihnachtsbotschaft.

Sammel-Marathon
Die „Heiligen Drei Könige“ bringen vom 27. Dezember bis 6. Jänner in ganz Österreich den Segen für das neue Jahr. Zudem sammeln die Sternsinger felißig Geld – die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar unterstützt mit den Spenden rund 500 Hilfsprojekte in Armutsregionen auf der ganzen Welt.

