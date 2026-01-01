Vorteilswelt
„Herz blieb stehen“

Chevy Chase sprang Tod noch von der Schippe

Society International
01.01.2026 14:25
Chase leidet an Langzeitfolgen seines achttägigen Komas, darunter Gedächtnisverlust.
Chase leidet an Langzeitfolgen seines achttägigen Komas, darunter Gedächtnisverlust.

Gerade erst konnten wir uns wieder an seiner jährlich gezeigten Kult-Komödie „Es weihnachtet sehr“ erfreuen. Doch privat hatte Chevy Chase in den vergangenen Jahren nicht viel zu lachen. Eine neue Dokumentation enthüllt, dass er dem Tod vor vier Jahren gerade noch entkam.

Bislang war nur bekannt, dass Chase 2021 wegen eines „medizinischen Notfalls“ ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Seine Familie verrät in der am Neujahrstag erscheinenden CNN-Doku „I’m Chevy Chase And You’re Not“ zum ersten Mal, wie viel Glück er damals hatte.

Frau brachte ihn in Notaufnahme
Chases dritte Ehefrau Jayni sprach darüber, dass sie gespürt habe, dass irgendwas mit ihrem Mann nicht zu stimmen schien: „Er konnte mir nicht erklären, was ihm fehlte“. Weshalb sie beschloss, ihn in die Notaufnahme zu bringen. Keine Sekunde zu früh: „Sein Herz blieb stehen. Er litt unter einer Kardiomyopathie. Das bedeutet, dass der Herzmuskel schwächer wird und pro Schlag nicht mehr genug Blut pumpen kann.“

Er hat als fast 80-Jähriger einen Herzstillstand erlitten. Für uns ist das, als sei er von den Toten auferstanden.

Tochter Caley

Künstliches Koma
Laut Chases langjährigen Freund Peter Aaron entschieden die Ärzte, den Hollywoodstar für acht Tage in ein künstliches Koma zu versetzen, „was ziemlich hart für seinen Körper war“. Deshalb war die Familie bereits auf das Schlimmste vorbereitet, wie seine älteste Tochter Cydney (42) verriet: „Sein Arzt hatte uns gewarnt, dass sie ihn vielleicht nicht zurückholen können. Und wenn doch, dann war nicht klar, wie geistig präsent er sein würde.“

Nach dem Koma erwachte auch Chases Humor schnekk wieder, wie Tochter Caley verriet.
Nach dem Koma erwachte auch Chases Humor schnekk wieder, wie Tochter Caley verriet.(Bild: AP/Dan Steinberg)

Zum Glück wachte Chase nicht nur wieder auf, er bewies seiner zweitältesten Tochter Caley schnell, dass er (fast) wieder der Alte war. Die 40-Jährige: „Eine Krankenschwester kam ins Zimmer, um die medizinischen Geräte zu überprüfen und sagte ,Das muss hier reingesteckt werden‘“. Worauf ihr Vater gegrinst habe und meinte: „Das sagen Frauen öfter“.

Star leidet an Gedächtnisverlust
Die Erleichterung seiner Familie war laut Caley unsagbar groß: „Er hat als fast 80-Jähriger einen Herzstillstand erlitten. Für uns ist das, als sei er von den Toten auferstanden.“ Chase leidet jedoch an Langzeitfolgen seines achttägigen Komas, darunter Gedächtnisverlust. Er muss „hie und da an Dinge erinnert werden“.

