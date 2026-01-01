Chevy Chase sprang Tod noch von der Schippe

Frau brachte ihn in Notaufnahme

Chases dritte Ehefrau Jayni sprach darüber, dass sie gespürt habe, dass irgendwas mit ihrem Mann nicht zu stimmen schien: „Er konnte mir nicht erklären, was ihm fehlte“. Weshalb sie beschloss, ihn in die Notaufnahme zu bringen. Keine Sekunde zu früh: „Sein Herz blieb stehen. Er litt unter einer Kardiomyopathie. Das bedeutet, dass der Herzmuskel schwächer wird und pro Schlag nicht mehr genug Blut pumpen kann.“