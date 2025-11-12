Keiner informiert: Patientin starb nach Entlassung

Eine betagte Demenzkranke war nach einem stationären Aufenthalt aus dem Spital Steyr (Oberösterreich) entlassen worden – wo sie wenige Tage später alleine verstarb. Erst ein zufällig vorbeikommender Pfleger entdeckte die Tote nach einer Woche.
„Üblicherweise werden bei der Entlassung von Patienten, deren häusliche Versorgung nicht gesichert ist, die Angehörigen oder Kontaktpersonen vom Klinikum informiert. Dieser Schritt ist unterblieben“, schreibt die OÖ Gesundheitsholding zum Tod einer 89-jährigen Diabetikerin. Die betagte Demenzkranke war am 27. Oktober nach einer zweitägigen Behandlung wegen eines zu hohen Zuckerspiegels aus dem Spital Steyr entlassen und vom Roten Kreuz nach Hause gebracht worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.