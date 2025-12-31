Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Autos völlig zerstört

Frontal-Zusammenstoß: Lenkerin aus Wrack befreit

Kärnten
31.12.2025 13:27
Der Unfallort in Klagenfurt glich einem Schlachtfeld.
Der Unfallort in Klagenfurt glich einem Schlachtfeld.(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt/Krone KREATIV)

Dramatische Kollision am Silvestertag auf der Glantalstraße in Klagenfurt: Aus unbekannter Ursache krachten das Fahrzeug einer dreiköpfigen Familie und das Auto einer Klagenfurterin frontal ineinander.

0 Kommentare

Den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Klagenfurt bot sich bei ihrem Eintreffen ein furchtbares Bild: Zwei Fahrzeuge waren völlig zerstört: „Eines der Autos war auf die Böschung katapultiert worden und drohte abzurutschen. Erst mussten wir den Wagen sichern, danach haben wir die eingeklemmte Lenkerin per Spreizer aus dem Pkw befreit. Die Fahrertür war  völlig deformiert“, schildert Einsatzleiter Robert Ratheiser der „Krone“.

Das zerstörte Fahrzeug aus Oberösterreich
Das zerstörte Fahrzeug aus Oberösterreich(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt/Krone KREATIV)
Die Lenkerin aus Klagenfurt musste von den Einsatzkräften aus dem Wrack befreit werden
Die Lenkerin aus Klagenfurt musste von den Einsatzkräften aus dem Wrack befreit werden(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt/Krone KREATIV)

Das Opfer (45) aus Klagenfurt sei zwar verletzt, aber ansprechbar gewesen – und wurde in Folge dem Rettungsdienst übergeben. Der Lenker (36) zweiten Fahrzeugs hatte sich selbst aus dem Wrack befreien können – dessen sechsjähriges Kind und die Frau (45) auf der Rückbank wurden ebenfalls aus dem Unfallwagen befreit und medizinisch versorgt. Das wichtigste, und fast ein Wunder: keines der Opfer dürfte lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben.

Unfallermittlungen laufen
Wie es zu diesem Frontalunfall am Vormittag kommen konnte, ist unklar. Und in weiterer Folge Aufgabe der Polizei. Fest steht aber: Eines der Fahrzeuge hat aus unbekanntem Grund die Spur verlassen. „Wir haben die Wracks schließlich zur Seite geschafft, damit der Verkehr wieder fließen konnte. Ein Abschleppdienst kümmert sich um den Abtransport“, so Robert Ratheiser.

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
KlagenfurtOberösterreich
KollisionWrackBerufsfeuerwehrFamilieAuto
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
336.541 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
142.007 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
106.967 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Mehr Kärnten
Autos völlig zerstört
Frontal-Zusammenstoß: Lenkerin aus Wrack befreit
Jahreswechsel mit Stil
„Royal Mojito“ als perfekter Silvester-Cocktail
Krone Plus Logo
Das Kärntner Sportjahr
Abschiebung, viele Medaillen und ein Überflieger
Leiden durch Knallerei
Tipps für stressfreien Jahreswechsel mit Tieren
Das Polizei-Jahr 2025
„Jede Tat eine zu viel“: Blaulicht im Rückspiegel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf