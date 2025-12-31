Frontal-Zusammenstoß: Lenkerin aus Wrack befreit

Dramatische Kollision am Silvestertag auf der Glantalstraße in Klagenfurt: Aus unbekannter Ursache krachten das Fahrzeug einer dreiköpfigen Familie und das Auto einer Klagenfurterin frontal ineinander.
Den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Klagenfurt bot sich bei ihrem Eintreffen ein furchtbares Bild: Zwei Fahrzeuge waren völlig zerstört: „Eines der Autos war auf die Böschung katapultiert worden und drohte abzurutschen. Erst mussten wir den Wagen sichern, danach haben wir die eingeklemmte Lenkerin per Spreizer aus dem Pkw befreit. Die Fahrertür war völlig deformiert“, schildert Einsatzleiter Robert Ratheiser der „Krone“.
Das Opfer (45) aus Klagenfurt sei zwar verletzt, aber ansprechbar gewesen – und wurde in Folge dem Rettungsdienst übergeben. Der Lenker (36) zweiten Fahrzeugs hatte sich selbst aus dem Wrack befreien können – dessen sechsjähriges Kind und die Frau (45) auf der Rückbank wurden ebenfalls aus dem Unfallwagen befreit und medizinisch versorgt. Das wichtigste, und fast ein Wunder: keines der Opfer dürfte lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben.
Unfallermittlungen laufen
Wie es zu diesem Frontalunfall am Vormittag kommen konnte, ist unklar. Und in weiterer Folge Aufgabe der Polizei. Fest steht aber: Eines der Fahrzeuge hat aus unbekanntem Grund die Spur verlassen. „Wir haben die Wracks schließlich zur Seite geschafft, damit der Verkehr wieder fließen konnte. Ein Abschleppdienst kümmert sich um den Abtransport“, so Robert Ratheiser.
