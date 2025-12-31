Frontal-Zusammenstoß: Lenkerin aus Wrack befreit

Das Opfer (45) aus Klagenfurt sei zwar verletzt, aber ansprechbar gewesen – und wurde in Folge dem Rettungsdienst übergeben. Der Lenker (36) zweiten Fahrzeugs hatte sich selbst aus dem Wrack befreien können – dessen sechsjähriges Kind und die Frau (45) auf der Rückbank wurden ebenfalls aus dem Unfallwagen befreit und medizinisch versorgt. Das wichtigste, und fast ein Wunder: keines der Opfer dürfte lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben.