Die intime Biografie übers Leben als Bühnenrebell

Wurzeln in Oberösterreich

Nun ist endlich seine Biografie „Hochmair, wo bis Du?“ (Brandstätter, 26 €) erschienen. Dafür hat die deutsche Journalistin Katharina von der Leyen mit Wegbegleitern gesprochen, er selbst gab sich ebenfalls offen. So erhält man überraschend tiefe Einblicke in das private Leben von Hochmair: Eine herausfordernde Kindheit, strenge Eltern, Erfahrungen mit Legasthenie und sein Weg zur Bühnenkunst. Er hat übrigens auch Wurzeln in Oberösterreich. Die Verbindung ist geprägt von seiner Kindheit, da er einen wichtigen Teil seiner Jugend bei seinen Großeltern in Haag am Hausruck verbrachte.