Kranke Petra (53) musste Therapiestuhl zurückgeben

Liebe Leser! Wenn Sie in diesem Fall helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem Kennwort „Sessel“ an unser „Krone“-Sonderkonto bei der Hypo OÖ:



IBAN: AT76 5400 0000 0040 0002

BIC: OBLAAT2L



Wenn Sie mittels Online-Banking spenden wollen, achten Sie bitte darauf, dass beim Kontonamen „Verein Krone-Leser helfen“ angeführt ist. Spender werden in den kommenden Wochen wahlweise in der Printausgabe der „OÖ-Krone“ veröffentlicht. Sollten Sie aber anonym bleiben wollen, führen Sie das bei der Einzahlung bitte explizit an.

Übrigens: Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar!