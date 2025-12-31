Shopping-Center nach Umbau auf der Überholspur

Lösung für fünften Stock

In der dritten Etage wird auch noch eine Fläche für einen neuen Mieter errichtet. Frei werden weiters die Flächen im fünften Stock, da sich der Media Markt künftig nicht mehr auf zwei Etagen ausbreiten wird. „Es ist Konzernstrategie, dass die Geschäfte kleiner werden. Für den fünften Stock haben wir aber schon eine Lösung gefunden, die ich noch nicht verraten möchte“, erklärt Centerchefin Kretz.