Shopping-Center nach Umbau auf der Überholspur

Wenige Wochen nach dem Ende der Umbauarbeiten in der Passage tauchten plötzlich Gerüchte über Zahlungsschwierigkeiten auf. Diese dementiert Centerleiterin Julia Kretz aber vehement. Sie ist mit der Kundenfrequenz zufrieden und schmiedet schon Pläne für die zweite Umbauphase.
Shopping im Mittelpunkt! So lautet ein Werbeslogan der Passage, die im Herzen der Stadt seit mittlerweile 62 Jahren für Einkaufserlebnisse sorgt. Zuletzt stand das Shopping-Center aber auch im Mittelpunkt wilder Gerüchte. Gegenüber Firmen, die den im November beendeten Großumbau durch geführt haben, soll es Zahlungsrückstände geben. „An den Gerüchten ist überhaupt nichts dran. Ich weiß auch nicht, woher sie kommen oder wer dahinter stecken könnte“, wundert sich Centerleiterin Julia Kretz.
Zehn Prozent mehr Besucher
Die mehrere Millionen Euro teure Modernisierung des Unter- und Erdgeschosses sowie des ersten Stockwerks hat sich voll bezahlt gemacht. Sie sorgte für einen weiteren Anstieg bei den Besucherzahlen. Kretz, die am 1. Jänner ihr fünfjähriges Jubiläum als Centerleiterin feiert, ist zufrieden: „Nach dem schon guten Jahr 2024 haben wir bei der Frequenz ein Plus von zehn Prozent erzielt.“
Umbau auch 2026
Das Weihnachtsgeschäft lief nach Wunsch. Am ersten Einkaufssamstag und die letzten zwei Tage vor Heilig Abend war der Andrang besonders groß. Kretz blickt deshalb auch positiv dem kommenden Jahr entgegen.Nächstes Jahr werden drei weitere Etagen umgebaut „Wir werden 2026 mit Phase zwei des Umbaus beginnen. Es sind der dritte, vierte und fünft Stock an der Reihe. Der Boden und die Beleuchtung der Mall werden dabei völlig erneuert.
Lösung für fünften Stock
In der dritten Etage wird auch noch eine Fläche für einen neuen Mieter errichtet. Frei werden weiters die Flächen im fünften Stock, da sich der Media Markt künftig nicht mehr auf zwei Etagen ausbreiten wird. „Es ist Konzernstrategie, dass die Geschäfte kleiner werden. Für den fünften Stock haben wir aber schon eine Lösung gefunden, die ich noch nicht verraten möchte“, erklärt Centerchefin Kretz.
