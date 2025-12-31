So viel „verballern“ die Landsleute zu Silvester

Feuerwerke gehören für viele Oberösterreicher nach wie vor wie das Amen zum Gebet – obwohl es ein teilweises Umdenken gibt. Bei einem Stand beim Blau-Weiß-Stadion in Linz gibt es beispielsweise neben Glücksbringern Pyrotechnik der Kategorien F1 und F2 – von kleinen Bodenkreiseln um 3,90 Euro die Packung bis hin zum Monster-Set um 249,90 Euro.



Raketen sind immer noch beliebt

„Raketen sind zwar immer noch beliebt, aber unsere meistverkauften Artikel sind Vulkane und Batterien. Die sind sicher, weil sie nur einmal angezündet werden müssen, und machen weniger Müll“, so die Verkäuferin.