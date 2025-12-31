So viel „verballern“ die Landsleute zu Silvester

Sogenannte Vulkane und Batterien werden bei den Oberösterreichern immer beliebter. Jeder Verkaufsstand macht in kurzer Zeit mehrere tausend Euro, wie ein Lokalaugenschein bei einem Linzer zeigt.
Feuerwerke gehören für viele Oberösterreicher nach wie vor wie das Amen zum Gebet – obwohl es ein teilweises Umdenken gibt. Bei einem Stand beim Blau-Weiß-Stadion in Linz gibt es beispielsweise neben Glücksbringern Pyrotechnik der Kategorien F1 und F2 – von kleinen Bodenkreiseln um 3,90 Euro die Packung bis hin zum Monster-Set um 249,90 Euro.
Raketen sind immer noch beliebt
„Raketen sind zwar immer noch beliebt, aber unsere meistverkauften Artikel sind Vulkane und Batterien. Die sind sicher, weil sie nur einmal angezündet werden müssen, und machen weniger Müll“, so die Verkäuferin.
WKOÖ-Pyrotechnik-Referent Wolfgang Mahringer stimmt ihr zu: „Der Trend geht klar in Richtung von Batterien. Auch klassische Raketen werden noch gekauft, aber sie sind nicht mehr so beliebt wie früher. Die können eine Brandgefahr darstellen, und ihre Überreste fallen als Müll herab, deswegen gibt es da ein Umdenken.“
Böller und Kracher sind verpönt
Erlaubt, aber eher verpönt seien Böller und Kracher: „Die wollen wir vom Markt wegbringen. Die Leute wollen ein schönes Feuerwerk, während die Kracher nur extrem laut sind – das stört viele eher.“
Zündverzögerung fehlt oft
Weitaus mehr als störend sind die illegalen Feuerwerkskörper, die aus dem Ausland geschmuggelt werden. „Viele haben keine Zündverzögerung, dafür enorme Sprengkraft“, so Nikolaus Langer, Sprecher der etwa 70 oö. Pyrotechnikhändler. Trotz alljährlicher Verbots-Diskussionen läuft das Geschäft mit dem „Schießen“ gut: Zwischen 5000 und 15.000 Euro nimmt ein Stand in Oberösterreich im Schnitt ein
