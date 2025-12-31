Wenn der Staatsschutz zum Jahresende klingelt

Verdächtiger führte Polizei zum Lager

In Oberösterreich war es eine Adresse im Mühlviertel, genauer gesagt in Freistadt – und die „Zielperson“ war auch daheim. Was folgte, war ein sogenanntes Sensibilisierungsgespräch. Und im Zuge dessen gab der Besteller kleinlaut zu, dass er zwar Ware geordert hatte, aber diese nur fürs private Feuerwerksschießen verwenden wollte. Und er zeigte den Beamten auch sein Lager, in dem mehr als 570 illegale Feuerwerkskörper gehortet wurden. Jetzt gibt´s Anzeigen und Silvester wird bei ihm nicht so laut, wie geplant.