Mitten auf Stadtplatz

89-Jährige touchierte mit ihrem Auto Laternenmast

Oberösterreich
31.12.2025 12:00
Das Auto wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt.
Das Auto wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt.(Bild: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Grieskirchen, Krone KREATIV)

Mitten am Stadtplatz von Grieskirchen (OÖ) krachte am Dienstagnachmittag eine betagte Autofahrerin zuerst gegen parkende Fahrzeuge und touchierte dann einen Laternenmast. Obwohl zu der Zeit viele Fußgänger unterwegs waren, wurde bis auf die Lenkerin niemand verletzt.

Unüberhörbar war ein Unfall am Dienstag gegen 15.30 Uhr am Stadtplatz in Grieskirchen, da nach dem Zusammenstoß beim Fahrzeug die Hupe losging. Eine 89-jährige Ortsansässige dürfte nach dem Einkaufen bei ihrem Auto Gas und Bremse verwechselt haben, fuhr zuerst gegen zwei geparkte Autos und touchierte letztlich einen Laternenmast.

Unfall verursachte „Dauergehupe“
„Der Unfall ist direkt am Stadtplatz vor dem Rathaus passiert. Dortige Mitarbeiter sind der Lenkerin sofort zu Hilfe geeilt und haben die Rettungskette in Gang gesetzt. Ein Bauhofmitarbeiter, der in der Nähe gerade das Punschdorf abgebaut hat, hat dann die Batterie bei dem Auto abgeklemmt, damit das Dauergehupe aufhört“, schildert Thomas Zwicklhuber von der FF Grieskirchen.

Lenkerin von Rettung versorgt
Beim Eintreffen der Florianis am Unglücksort wurde die Lenkerin bereits von den Rettungskräften versorgt und anschließend ins Spital gebracht. Die zwölf im Einsatz stehenden Feuerwehrleute waren damit beschäftigt, ausgelaufene Betriebsmittel zu binden und die Unfallstelle abzusichern. „Die Laterne ist gut im Boden verankert. Wir konnten sie fürs Erste so schief stehen lassen, bis sie in den nächsten Tagen repariert wird“, so Zwicklhuber. 

