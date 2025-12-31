89-Jährige touchierte mit ihrem Auto Laternenmast

Lenkerin von Rettung versorgt

Beim Eintreffen der Florianis am Unglücksort wurde die Lenkerin bereits von den Rettungskräften versorgt und anschließend ins Spital gebracht. Die zwölf im Einsatz stehenden Feuerwehrleute waren damit beschäftigt, ausgelaufene Betriebsmittel zu binden und die Unfallstelle abzusichern. „Die Laterne ist gut im Boden verankert. Wir konnten sie fürs Erste so schief stehen lassen, bis sie in den nächsten Tagen repariert wird“, so Zwicklhuber.