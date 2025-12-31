Im Traunviertel soll bald wieder gebohrt werden

Weitere Bohrungen sollen folgen

Neben der Bohrstelle Welchau in Molln sind noch drei weitere Probebohrungen geplant. Im Jänner soll laut „ORF OÖ“ mit dem Bau von zwei Bohrstellen in Frankenmarkt und in Kremsmünster begonnen werden. Dort vermutet ADX ebenfalls Erdschätze in rund tausend Metern Tiefe, die Dauer der Arbeiten ist für 14 Tage geplant. Momentan würden Genehmigungsverfahren der Umwelt- und Bergbaubehörde laufen, man rechne aber damit, dass diese zeitnah abgeschlossen sein werden. „Dann ist kurzfristig mit weiteren Probebohrungen zu rechen“, sagt ADX CEO Paul Fink.