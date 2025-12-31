Im Traunviertel soll bald wieder gebohrt werden

Erdgasunternehmen will im Februar im Traunviertel weiter nach Bodenschätzen suchen. Parallel dazu sollen die Umwelt-Genehmigungsverfahren für drei weitere Standorte in Oberösterreich laufen und kurz vor dem Abschluss stehen. Dort könnte es dann ebenfalls kurzfristig gebohrt werden.
Allen Widerständen zum Trotz sollen die Bohrungen in der Gemeinde Molln demnächst fortgesetzt werden. Nachdem das Erdöl- und Gasaufsuchunternehmen ADX laut Gerichtsentscheid im Sommerhalbjahr die Arbeiten einstellen musste, dürfte es im Februar dort weitergehen. Im Vorjahr hatte ein Fund für Aufsehen gesorgt, denn statt Gas war das Unternehmen im Traunviertel auf Erdöl gestoßen.
Weitere Bohrungen sollen folgen
Neben der Bohrstelle Welchau in Molln sind noch drei weitere Probebohrungen geplant. Im Jänner soll laut „ORF OÖ“ mit dem Bau von zwei Bohrstellen in Frankenmarkt und in Kremsmünster begonnen werden. Dort vermutet ADX ebenfalls Erdschätze in rund tausend Metern Tiefe, die Dauer der Arbeiten ist für 14 Tage geplant. Momentan würden Genehmigungsverfahren der Umwelt- und Bergbaubehörde laufen, man rechne aber damit, dass diese zeitnah abgeschlossen sein werden. „Dann ist kurzfristig mit weiteren Probebohrungen zu rechen“, sagt ADX CEO Paul Fink.
Widerstand aus Bevölkerung
Die Bohrungen in Molln waren von breitem Widerstand aus der Bevölkerung begleitet worden. Umweltschützer und Bürgerinitiativen äußerten Bedenken, da sich die Bohrstelle in Nähe des Nationalparks Kalkalpen befindet. Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich gab den Beschwerden recht und entschied, dass künftig nur mehr im Winterhalbjahr gebohrt werden darf. Denn im Sommerhalbjahr sei von einer „sehr hohen bis überragenden Eingriffsaktivität“ in den Naturhaushalt zu rechnen.
