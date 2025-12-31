Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Öl und Gas gesucht

Im Traunviertel soll bald wieder gebohrt werden

Oberösterreich
31.12.2025 14:00
Die Bohrstelle könnte demnächst wieder aktiviert werden.
Die Bohrstelle könnte demnächst wieder aktiviert werden.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Erdgasunternehmen will im Februar im Traunviertel weiter nach Bodenschätzen suchen. Parallel dazu sollen die Umwelt-Genehmigungsverfahren für drei weitere Standorte in Oberösterreich laufen und kurz vor dem Abschluss stehen. Dort könnte es dann ebenfalls kurzfristig gebohrt werden.

0 Kommentare

Allen Widerständen zum Trotz sollen die Bohrungen in der Gemeinde Molln demnächst fortgesetzt werden. Nachdem das Erdöl- und Gasaufsuchunternehmen ADX laut Gerichtsentscheid im Sommerhalbjahr die Arbeiten einstellen musste, dürfte es im Februar dort weitergehen. Im Vorjahr hatte ein Fund für Aufsehen gesorgt, denn statt Gas war das Unternehmen im Traunviertel auf Erdöl gestoßen.

Weitere Bohrungen sollen folgen
Neben der Bohrstelle Welchau in Molln sind noch drei weitere Probebohrungen geplant. Im Jänner soll laut „ORF OÖ“ mit dem Bau von zwei Bohrstellen in Frankenmarkt und in Kremsmünster begonnen werden. Dort vermutet ADX ebenfalls Erdschätze in rund tausend Metern Tiefe, die Dauer der Arbeiten ist für 14 Tage geplant. Momentan würden Genehmigungsverfahren der Umwelt- und Bergbaubehörde laufen, man rechne aber damit, dass diese zeitnah abgeschlossen sein werden. „Dann ist kurzfristig mit weiteren Probebohrungen zu rechen“, sagt ADX CEO Paul Fink.

Widerstand aus Bevölkerung
Die Bohrungen in Molln waren von breitem Widerstand aus der Bevölkerung begleitet worden. Umweltschützer und Bürgerinitiativen äußerten Bedenken, da sich die Bohrstelle in Nähe des Nationalparks Kalkalpen befindet. Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich gab den Beschwerden recht und entschied, dass künftig nur mehr im Winterhalbjahr gebohrt werden darf. Denn im Sommerhalbjahr sei von einer „sehr hohen bis überragenden Eingriffsaktivität“ in den Naturhaushalt zu rechnen.

Porträt von Andrea Kloimstein
Andrea Kloimstein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
336.541 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
142.007 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
106.967 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Mehr Oberösterreich
Öl und Gas gesucht
Im Traunviertel soll bald wieder gebohrt werden
Autos völlig zerstört
Frontal-Zusammenstoß: Lenkerin aus Wrack befreit
Gemütliches Silvester
Sechs neue Lieblingsrituale für die ganze Familie
Mitten auf Stadtplatz
89-Jährige touchierte mit ihrem Auto Laternenmast
Gerüchte um Probleme
Shopping-Center nach Umbau auf der Überholspur
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf