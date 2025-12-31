Vorteilswelt
Gemütliches Silvester

Sechs neue Lieblingsrituale für die ganze Familie

Oberösterreich
31.12.2025 13:00
Ob Halligalli oder Chillout: Was wirklich zählt, sind die Menschen, mit denen man ins neue Jahr ...
Ob Halligalli oder Chillout: Was wirklich zählt, sind die Menschen, mit denen man ins neue Jahr startet.(Bild: stock.adobe.com null)

Fondue war gestern, Vorsätze auch. Wer Silvester heuer entspannter, persönlicher und mit echter Nähe feiern will, findet hier einfache Ideen für Zuhausebleiber. Ohne Kitsch, ohne Druck – dafür mit Humor, Herz und Ritualen, die Familien wirklich verbinden.

Fondue, gute Vorsätze, Activity und Mitternachtswalzer: So 08/15 wollen wir heuer einmal nicht ins neue Jahr starten! Hier sind sechs schöne Tipps für „Zuhausebleiber“, die sich ohne Hokuspokus sofort umsetzen lassen. Weniger Druck, mehr Nähe und Spaß: eine Bereicherung für jede Familienparty.

Der Inventurabend
Ab sofort wird zum Jahreswechsel gemeinsam Inventur gemacht. Aber nicht von Gegenständen, sondern von Dingen wie: Wie viele Kilometer sind wir dieses Jahr gependelt? Wie viele erste Male gab es? Wie viele Netflixserien haben wir für uns entdeckt und wie viele Stöcke hat der Sohn aus dem Wald mitgebracht? Dazu kommen die Top-3-Lacher, Top-3-Funde, Top-3-Dinge, die uns schwer gefallen sind, oder Top-3-Lieblingsmomente. Ein humorvoller Rückblick auf zwölf Monate, der zeigt, wie viel Leben im Alltäglichen steckt.

Der Verkehrte-Welt-Tag
Manchmal tut es gut, andere Perspektiven einzunehmen. Daher machen wir bewusst alles anders! Statt Blei zu gießen, erraten wir Gegenstände, die in Alufolie eingepackt sind. Statt üppiger Last-minute-Einkäufe zaubern wir ein buntes Menü aus allen Resten im Kühlschrank. Statt Feuerwerk zu schauen, spielen wir: Wer findet den ersten Stern des Jahres? Und statt uns das Unmögliche vorzunehmen, überlegen wir: Was werden wir 2026 nicht mehr versuchen, zu erzwingen?

Rausgehen, sich um Mitternacht etwas wünschen und dabei Spritzkerzen zünden – auch eine schöne ...
Rausgehen, sich um Mitternacht etwas wünschen und dabei Spritzkerzen zünden – auch eine schöne Idee.(Bild: Kamil Macniak)

Der Brief, den man nie abschickt 
Ein stilles Ritual für Familien, die es ruhig mögen. Jeder schreibt einen Brief, den niemand lesen muss, an jemanden, dem man dieses Jahr etwas sagen wollte, aber nicht konnte. Ein bewusstes Falten, Zerreißen oder Verbrennen kann helfen, befreit ins neue Jahr zu starten.

Das Neujahrsarchiv 
Wie besonders wäre es, wenn alle Familienmitglieder ab sofort jedes Jahr am 31. Dezember interviewt werden und das Ganze als Video- oder Audiodatei gespeichert wird? Die Fragen können jedes Jahr variieren und gemeinsam formuliert werden, oder es werden immer die gleichen gestellt. So wird hörbar, wie sich alle verändern und weiterentwickeln. Auch eine schöne Variante: Ein kurzer Familien-Podcast über die Highlights des Jahres.

Zitat Icon

Weniger Fragen.

Kinderzitat der Woche von Jonas (14) aus Linz auf die Frage, was er sich fürs neue Jahr wünscht

Die Zeitkapsel 
Ein Gruß aus der zukünftigen Vergangenheit! Jede Person legt sich einen Gegenstand zurecht. Es kann eine Konzertkarte sein, ein Kassenbon, ein Schnappschuss, ein kleines Fundstück. Dazu wird eine Nachricht an das zukünftige Ich verfasst mit etwas, das man beibehalten und etwas, das man loslassen möchte. Auch Ziele oder Wünsche für die Zukunft könnten vermerkt werden. Alles zusammen kommt in einen Behälter, der vergraben oder einfach nur sicher verwahrt wird bis zu einem vereinbarten Öffnungstermin – zum Beispiel beim nächsten runden Geburtstag oder zu Silvester in fünf Jahren.

(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel, stock.adobe.com)

Ein neues Kapitel beginnt 
Die Familie zückt einen weißen Bogen Papier und gestaltet ein gemeinsames „Vision Board“. Es geht nicht um strenge Vorsätze, sondern um gemeinsame Visionen und das Gefühl, ein Team zu sein, das sich gegenseitig bei seinen Träumen unterstützt. Auch könnte ein Familienmotto des Jahres gewählt werden – wie Mut, Toleranz oder Gelassenheit.

Porträt von Lisa Prearo
Lisa Prearo
Folgen Sie uns auf