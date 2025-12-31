Sechs neue Lieblingsrituale für die ganze Familie

Die Zeitkapsel

Ein Gruß aus der zukünftigen Vergangenheit! Jede Person legt sich einen Gegenstand zurecht. Es kann eine Konzertkarte sein, ein Kassenbon, ein Schnappschuss, ein kleines Fundstück. Dazu wird eine Nachricht an das zukünftige Ich verfasst mit etwas, das man beibehalten und etwas, das man loslassen möchte. Auch Ziele oder Wünsche für die Zukunft könnten vermerkt werden. Alles zusammen kommt in einen Behälter, der vergraben oder einfach nur sicher verwahrt wird bis zu einem vereinbarten Öffnungstermin – zum Beispiel beim nächsten runden Geburtstag oder zu Silvester in fünf Jahren.