Beim Holzfällen:

Vater hörte, wie sein Sohn im Wald verunglückte

Oberösterreich
31.12.2025 17:00
Das Unfallopfer wurde von Notarzthelikopter ins Spital geflogen
Das Unfallopfer wurde von Notarzthelikopter ins Spital geflogen

Der Vater wurde für den eigenen Sohn zum Schutzengel, als beim Holzfällen im Salzkammergut (OÖ) ein schwerer Unfall passierte. Denn der 61-Jährige hörte, wie das Unglück passierte, schlug Alarm und half dem schwer verletzten 37-Jährigen, die Rettung zu erreichen.

Der 37-jährige Einheimische war am Altjahrestage kurz vor Mittag gemeinsam mit seinem 61-jährigen Vater mit Holzschlägerungsarbeiten im eigenen Wald in Altmünster beschäftigt. Der 37-Jährige fällte alleine mit einer Kettensäge eine dürre Fichte, wobei diese nicht in die vorgesehene Richtung fiel.

Mit Verletztem zu Helfern abgestiegen
Der Sohn wurde von den fallenden Teilen des Stammes getroffen und schwer verletzt. Sein Vater konnte den Unfall nicht sehen, hörte aber, dass etwas passiert war und verständigte sogleich die Rettungskräfte.

Den beiden Waldarbeitern gelang es aus eigener Kraft zur nahegelegenen Forststraße abzusteigen, wo die bereits eingetroffenen Rettungskräfte des Roten Kreuzes und das Notarztteam die Versorgung des Verletzten übernahmen. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber C10 in das Klinikum Wels Grieskirchen geflogen.

