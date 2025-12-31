Jahr klingt mit einem Streit um Strompreise aus

Die Preisvergleiche der SP seien auch nicht seriös, da Tarife für Erstkunden samt Lockangebote mit vielen Gratistagen, die nur im ersten Vertragsjahr gelten, verglichen wurden. „Es ist auch nicht richtig, dass die Wels Strom Dividenden ausschüttet. Das macht nur die EWW. Hier lag die Quote unter einer SP-Stadtführung teilweise bei 100% des Gesamtgewinns, die letzten Jahre wurde sei auf knapp über 50% reduziert“, so Rabl.