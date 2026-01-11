Teure Sinnlos-Ämter: Schafft sie endlich ab!

Ein Batzen Gehalt, aber wenig dahinter. In Sparzeiten leistet sich die Stadt Wien immer noch einen deutlich zu großen Stadtsenat. Neben sieben Stadträten mit Ressort (gestellt von SPÖ und Neos) gibt es noch sechs weitere Stadträte ohne Aufgabengebiet. Diese sechs Sinnlos-Jobs stehen der Rathausopposition (aktuell FPÖ, Grüne und ÖVP) zu.