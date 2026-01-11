Teure Sinnlos-Ämter: Schafft sie endlich ab!

Stadträte ohne Ressorts kosten uns sehr viel Geld, sind aber völlig umsonst. Diese Ämter und alle Privilegienritter, die sich immer noch gegen die Abschaffung wehren, sind unsere Kasperln der Woche. Viele Leser fordern: Weg mit diesem Unfug! Diesen „Spaß“ können wir uns nicht mehr leisten.
Ein Batzen Gehalt, aber wenig dahinter. In Sparzeiten leistet sich die Stadt Wien immer noch einen deutlich zu großen Stadtsenat. Neben sieben Stadträten mit Ressort (gestellt von SPÖ und Neos) gibt es noch sechs weitere Stadträte ohne Aufgabengebiet. Diese sechs Sinnlos-Jobs stehen der Rathausopposition (aktuell FPÖ, Grüne und ÖVP) zu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.