Kasperln der Woche

Teure Sinnlos-Ämter: Schafft sie endlich ab!

Wien
11.01.2026 16:00
Wiener Stadträte ohne Ressort und Aufgabe: Kasia Greco (ÖVP), Dominik Nepp (FPÖ), Ulrike ...
Wiener Stadträte ohne Ressort und Aufgabe: Kasia Greco (ÖVP), Dominik Nepp (FPÖ), Ulrike Nittmann (FPÖ), Judith Pühringer (Grüne), Stefan Berger (FPÖ) und Peter Kraus (Grüne).(Bild: Krone KREATIV/SEPA Media/Michael Indra, Martin JöchlKrone KREATIV)

Stadträte ohne Ressorts kosten uns sehr viel Geld, sind aber völlig umsonst. Diese Ämter und alle Privilegienritter, die sich immer noch gegen die Abschaffung wehren, sind unsere Kasperln der Woche. Viele Leser fordern: Weg mit diesem Unfug! Diesen „Spaß“ können wir uns nicht mehr leisten. 

Ein Batzen Gehalt, aber wenig dahinter. In Sparzeiten leistet sich die Stadt Wien immer noch einen deutlich zu großen Stadtsenat. Neben sieben Stadträten mit Ressort (gestellt von SPÖ und Neos) gibt es noch sechs weitere Stadträte ohne Aufgabengebiet. Diese sechs Sinnlos-Jobs stehen der Rathausopposition (aktuell FPÖ, Grüne und ÖVP) zu.

