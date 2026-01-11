Das Springen in Zakopane ab 16 Uhr LIVE

Die österreichischen Skisprungstars Daniel Tschofenig und Stefan Kraft lassen den Weltcup in Zakopane aus. Beide wollen nach der Vierschanzen-Tournee im Hinblick auf die anstehenden Höhepunkte Skiflug-WM und Olympische Spiele im Training an ihrer zuletzt nicht immer perfekten Form feilen. Jan Hörl, Stephan Embacher, Manuel Fettner, Maximilian Ortner, Jonas Schuster und Markus Müller wollen in Zakopane für Jubel beim ÖSV sorgen.