Das Springen in Zakopane ab 16 Uhr LIVE

Mönchengladbach gegen Augsburg ab 15.30 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
Heute steht das Einzelspringen in Zakopane auf dem Programm. Um 16 Uhr beginnt der Bewerb, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Hier der Zwischenstand:
Die österreichischen Skisprungstars Daniel Tschofenig und Stefan Kraft lassen den Weltcup in Zakopane aus. Beide wollen nach der Vierschanzen-Tournee im Hinblick auf die anstehenden Höhepunkte Skiflug-WM und Olympische Spiele im Training an ihrer zuletzt nicht immer perfekten Form feilen. Jan Hörl, Stephan Embacher, Manuel Fettner, Maximilian Ortner, Jonas Schuster und Markus Müller wollen in Zakopane für Jubel beim ÖSV sorgen.
