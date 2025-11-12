Selenskyj-Freund im Zentrum von Korruptionsskandal

Justizminister entlassen

Einer der Beschuldigten ist der ukrainische Justizminister Herman Haluschtschenko. Bei ihm gab es am Montag eine Hausdurchsuchung, am Mittwoch beschloss die Regierung in einer außerordentlichen Sitzung, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden, wie Regierungschefin Julia Swyrdenko bekanntgab. Haluschtschenko meldete sich am Telegram zu seiner Suspendierung zu Wort: Er halte eine Entfernung für die Dauer von Ermittlungen für eine zivilisierte und richtige Vorgehensweise, schrieb er. Außerdem kündigte er an, sich rechtlich verteidigen und seine Position darlegen zu wollen.