Der andere Feind der Ukraine

Als ob der eine Feind nicht schon schlimm genug wäre, fällt dem ukrainischen Freiheitskampf ein zweiter Feind in den Rücken: die Korruption. Das Mafianetz von Schmiergeldzahlungen in Millionenhöhe im Rüstungs- und Energiesektor reichte bis in die Regierung und zu einem früheren Partner von Zelenskijs TV-Produktionsfirma hinauf. Was Ärgeres hätte der Ukraine in ihrer kritischen Lage nicht passieren können.