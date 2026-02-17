Slowakei: Naturschützer sorgen sich um Bärenkinder

Der Vater musste wegen mehrerer Wunden und Bisse in einem Krankenhaus behandelt werden, der Jagdhund verendete. Ein Sprecher des „Einsatzteams Braunbär“, das zum staatlichen Naturschutz gehört, sagte nun, dass das tote Raubtier als säugendes Muttertier erkennbar gewesen sei. Man habe inzwischen drei, etwa einen Monat alte, Jungtiere in einer nahen Höhle gefunden. Sie seien sehr geschwächt und alleine noch nicht lebensfähig gewesen. Vor allem das einzige männliche Bärenjunge sei stark dehydriert gewesen und habe tierärztliche Behandlung gebraucht.



Hier sehen Sie Fotos von den entdeckten Bärenjungen: