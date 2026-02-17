Wer folgt auf Udo Jürgens, Conchita Wurst & JJ?

Am Freitag ist es so weit! Dann entscheidet sich, wer Österreich beim Eurovision Song Contest in Wien vertreten wird. Insgesamt 12 Acts kämpfen um das Ticket! Die „Krone“ und krone.tv haben sich die Kandidatinnen und Kandidaten genauer angesehen: Wer hat das Zeug zum Sieg? Das sehen Sie im Video.