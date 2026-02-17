Kicker trotz dreifachem Schicksalsschlag zurück

Gleich vorweg: An der Qualität hapert's bei Rusek nicht. Aber aus irgendeinem Grund, scheint der Verletzungsteufel ein persönliches Problem mit ihm zu haben. Zuerst eine Knieverletzung, dann ein Riss im Syndesmoseband und sechs Tage nach seiner Ankunft bei der Vienna im Februar 2025 hat dann das Kreuzband einen Schnalzer gemacht. „Die schwierigsten zwei Jahre meines Lebens. Immer wieder die Hoffnungen auf den Neustart zerstört zu bekommen, das macht was mit einem Menschen“, seufzt der einstige GAK-Aufsteiger. Der bei seiner Heimkehr statt ein neues Kapitel aufzuschlagen einen weiteren Absatz der Leidensgeschichte schrieb. „Mit der Familie zurück nach Wien zu kommen war für mich eigentlich perfekt, ich wollte wieder voll durchstarten. Dann passiert das nach nicht einmal einer Woche. Ich hab ehrlich gesagt nicht gewusst, ob‘s überhaupt weitergeht, bin in ein Loch gefallen.“