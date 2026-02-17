Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Nach über 700 Tagen

Kicker trotz dreifachem Schicksalsschlag zurück

Sport
17.02.2026 15:31
In den Testspielen lief Markus erstmals für die Vienna auf
In den Testspielen lief Markus erstmals für die Vienna auf(Bild: First VIENNA FC)
Porträt von Dorian Seistock
Von Dorian Seistock

„Ich freue mich darauf zu spielen, möchte mit der Vienna den nächsten Schritt gehen.“ Kurz nach der Wintertransferperiode ein absolutes Standard-Zitat. Nur, dass Markus Rusek eben wirklich auf sein erstes Pflichtspiel für Blau-Gelb brennt, weil er seit dem 15. März 2024, also seit über 700 Tagen, auf eines wartet ... 

0 Kommentare

Gleich vorweg: An der Qualität hapert's bei Rusek nicht. Aber aus irgendeinem Grund, scheint der Verletzungsteufel ein persönliches Problem mit ihm zu haben. Zuerst eine Knieverletzung, dann ein Riss im Syndesmoseband und sechs Tage nach seiner Ankunft bei der Vienna im Februar 2025 hat dann das Kreuzband einen Schnalzer gemacht. „Die schwierigsten zwei Jahre meines Lebens. Immer wieder die Hoffnungen auf den Neustart zerstört zu bekommen, das macht was mit einem Menschen“, seufzt der einstige GAK-Aufsteiger. Der bei seiner Heimkehr statt ein neues Kapitel aufzuschlagen einen weiteren Absatz der Leidensgeschichte schrieb. „Mit der Familie zurück nach Wien zu kommen war für mich eigentlich perfekt, ich wollte wieder voll durchstarten. Dann passiert das nach nicht einmal einer Woche. Ich hab ehrlich gesagt nicht gewusst, ob‘s überhaupt weitergeht, bin in ein Loch gefallen.“ 

Mit dem GAK feierte der Mittelfeldmann 2024 den Wiederaufstieg in die Bundesliga
Mit dem GAK feierte der Mittelfeldmann 2024 den Wiederaufstieg in die Bundesliga(Bild: GEPA)

Aus dem ihn auch seine Familie wieder raushievte. Dass Papa erst einmal nicht mehr Fangenspielen konnte, haben ihm die Kids verziehen. „Mit fünf und sieben Jahren haben sie das verstanden. Meine Frau hat mir da auch extrem viel abgenommen, dass ich mich wirklich auf mein Comeback konzentrieren konnte.“ In der Zwischenzeit musste für den Wettbewerbsentzug ein anderes Hobby herhalten. „Ich hab extrem viel Darts gespielt, damit ich mich zumindest so mit anderen matchen konnte. Das war gar nicht so unerfolgreich“, schmunzelt der 32-Jährige.

Sein Lachen hat er spätestens bei den ersten Testspieleinsätzen wieder gefunden. „Ein wirklich unglaubliches Gefühl. Auch das Team hat sich extrem mit mir gefreut. Klar ist auch im Training alles noch unsicher, spielt der Kopf noch mit. Aber ich merke wie es von Woche zu Woche besser wird, ich nehme jeden angenommenen Pass mit, schmeiß mich schön langsam auch wieder richtig in die Zweikämpfe rein“, glitzerte die Freude in den Augen des Mittelfeldmanns. 

Lesen Sie auch:
Robert Micheu, der wie berichtet (weil es keine Jahreshauptversammlung gegeben hat) nach wie vor ...
Krone Plus Logo
Sonst ist Konkurs fix
Die Szenarien: Nur so kann die Austria überleben!
17.02.2026
Gelb-Rot-Fußball-Talk
FAVORITENsieg! Rapid am Boden & die Fans daneben
17.02.2026

Mit dem Ehrgeiz eines „Taferlklasslers“
Was heuer in Döbling wohl nicht glitzern wird, ist mit Tabellenrang neun der gewünschte Meisterteller. Die Karten auf der Warte sind nach dem Mini-Umbruch aber neu gemischt. „Wir haben in der Rückrunde die Chance als Mannschaft zusammenzuwachsen, um dann nächstes Jahr die richtigen Wege gehen zu können.“ Das 93er Baujahr zählt zwar nicht mehr zu den jüngsten im Kader, nach seiner Durststrecke hat er aber wieder den Ehrgeiz eines „Taferlklasslers“. Und einen Deal mit der Frau. Rusek zwinkert: „Ich hab zwei Jahre aussetzen müssen, also muss ich zwei Jahre hinten dranhängen.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
17.02.2026 15:31
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.296 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
162.250 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.520 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1422 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1148 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
980 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Sport
Nach über 700 Tagen
Kicker trotz dreifachem Schicksalsschlag zurück
Tradition auf dem Eis
Von harten Spielen und dem gemeinsamen Bier danach
Krone Plus Logo
Derby-Desaster
Rapid ist nicht nur bei den eigenen „Fans“ hilflos
Krone Plus Logo
Legende Pepi Kovarik
Österreichs erfolgreichster Trainer wird 95
Austria gewinnt 2:0
Rapid-Fans rasteten aus: Derby-Schande im Video!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf