Autsch! Linienrichter kassiert bösen Volltreffer

Der Schuss ging gewaltig daneben – und wird bei Tarrington Wyonzek wohl einen tiefblauen Fleck hinterlassen. Beim Eishockey-Play-off-Spiel zwischen der Schweiz und Olympia-Gastgeber Italien hatte sich der Puck - abgefeuert von Jonas Siegenthaler – mit voller Geschwindigkeit seinen Weg zu den Rippen des Linienrichters gebahnt.
Ja, Eishockey ist ein brutaler und vor allem schmerzhafter Sport – manchmal auch für die Offiziellen. Einer, der ein Lied davon singen kann, ist der Kanadier Wyonzek. Der Linienrichter stand beim Schuss des Schweizers Siegenthaler am Dienstag wahrlich zur falschen Zeit am falschen Ort.
Nachdem ihn die Scheibe mit voller Wucht im Brustbereich getroffen hatte, ging Wyonzek mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Ob Siegenthaler eine Rechnung mit dem Kanadier offen hatte? Knapp am Tor vorbei war der Schuss ja nicht gerade ...
