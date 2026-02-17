Militärgebäude stürzt ein: Tote und Vermisste

„Ich habe die Ordnungskräfte angewiesen, der Armee bei der Beseitigung der Trümmer und der Rettung der Opfer“ des Einsturzes eines Gebäudes der Militärpolizei auf dem Militärstützpunkt Sertolowo zu helfen, erklärte der Gouverneur des Gebiets Leningrad, Alexander Drosdenko, am Dienstag im Onlinedienst Telegram. Die Ursache des Einsturzes werde untersucht, fügte er hinzu.