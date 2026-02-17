Explosion in Russland?
Militärgebäude stürzt ein: Tote und Vermisste
Auf einem russischen Militärstützpunkt in der Nähe der russischen Metropole Sankt Petersburg ist Behördenangaben zufolge ein Gebäude eingestürzt.
Örtliche Medien sprachen von einer Explosion und veröffentlichten Bilder eines zum Teil eingestürzten Gebäudes, die die Nachrichtenagentur AFP nicht sofort verifizieren konnte. Mindestens zwei Menschen wurden den Medienberichten zufolge getötet. Die russischen Behörden bestätigten die Zahl zunächst nicht. Unter den Trümmern sollen sich noch mehrere Menschen befinden
„Ich habe die Ordnungskräfte angewiesen, der Armee bei der Beseitigung der Trümmer und der Rettung der Opfer“ des Einsturzes eines Gebäudes der Militärpolizei auf dem Militärstützpunkt Sertolowo zu helfen, erklärte der Gouverneur des Gebiets Leningrad, Alexander Drosdenko, am Dienstag im Onlinedienst Telegram. Die Ursache des Einsturzes werde untersucht, fügte er hinzu.
Gaslecks und Attacken
Die Behörden äußerten sich bisher nicht zu den möglichen Ursachen. In Russland kommt es regelmäßig zu Einstürzen von Gebäuden, insbesondere durch Gaslecks. Auch haben seit Beginn der russischen Offensive gegen die Ukraine im Jahr 2022 ukrainische Streitkräfte mehrfach russische Militäreinrichtungen angegriffen.
