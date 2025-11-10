Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz

Lohnerhöhung deutlich über der Inflation

Seit Tagen steht Mahrer wegen der vergleichsweise üppigen Gehaltsanpassungen von 4,2 Prozent (über Inflation) in der Wirtschaftskammer in der Kritik. Am vergangenen Mittwoch hatte Mahrer anfangs noch von einer Reduzierung des angedachten Plus für die Mitarbeitenden gesprochen – später relativierte er allerdings seine Angaben. So war zunächst von einer Halbierung auf 2,1 Prozent die Rede, tatsächlich gibt es aber nur im ersten Halbjahr gar keine Erhöhung, im zweiten dafür eine von 4,2 Prozent. Damit ist der Ausgangswert für das Jahr darauf deutlich höher, als er es bei 2,1 Prozent für das ganze Jahr 2026 gewesen wäre.