Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz

Nach dem Wirbel rund um die saftigen Lohnerhöhungen in der Wirtschaftskammer ist es am Sonntag zu einem Krisentreffen gekommen. Der 52-jährige Präsident Harald Mahrer, der intern schwer unter Druck steht, hielt am Montagvormittag eine Pressekonferenz ab, in der er über die Ergebnisse des Gipfels berichtete. Und er zog auch bereits eine erste – überraschende – Konsequenz ...
„Ich verstehe, dass die Diskussionen große Emotionen geweckt haben. Ich höre und spüre die Kritik – und sie geht mir auch sehr nahe. Ich nehme das sehr ernst. Wir pflegen in der Wirtschaft eine Fehlerkultur“, betonte Mahrer in seinem Eingangsstatement.
Mahrer stellte Vertrauensfrage
Der Gipfel mit den Präsidenten der Wirtschaftskammer sowie der neun Landeskammern am Sonntag fand laut Mahrer auf seinen Wunsch statt und sei sehr konstruktiv verlaufen. Er habe die Vertrauensfrage gestellt und alle Anwesenden hätten ihm das Vertrauen ausgesprochen. Mahrer: „Die Antworten waren eindeutig und positiv.“
Mahrer gibt Posten in Nationalbank auf
Danach ließ der 52-Jährige mit einer ersten persönlichen Konsequenz aufhorchen: „Ich habe mich entschieden, meine Position in der Nationalbank aufzugeben!“ Es werde eine saubere Übergabe geben. „Es war mir eine große Ehre und Freude. Ich sage aber auch, dass manche, die geglaubt haben, dass ich jetzt leiser werde, muss ich enttäuschen. Ich werde weiter laut bleiben.“
So geht es in der WKO weiter
Welche Konsequenzen wird es aber in der WKO geben? Mahrer: „Wir haben drei Aufgabenfelder identifiziert. Wir werden Belegschaftsvertreter einladen, die systematische Anpassung der Gehälter zu überprüfen. Es geht um Wahrnehmung, Vertrauen.“ Punkt zwei betreffe die Funktionärsentschädigung. „Unser Wunsch ist eine neue Systematik, die auch vom Rechnungshof geprüft werden soll.“ Das System stehe laut Mahrer seit vielen Jahren in der Kritik. „Wir stellen uns transparenter Kritik.“
Manche, die geglaubt haben, dass ich jetzt leiser werde, muss ich enttäuschen. Ich werde weiter laut bleiben.
Harald Mahrer
Strukturen und Leistungen werden geprüft
Als dritten Punkt wolle man die Strukturen und Leistungen in der WKO auf den Prüfstand stellen. „Wir wollen besser und wirksamer werden, die Leistungen auf ein neues Level heben. Wir müssen spürbar gemeinsam anpacken, um aus der Wirtschaftskrise herauszukommen. Die Wirtschaft stärken – das war und ist mein Hauptziel.“
Ich hoffe, dass wir uns künftig wieder den wichtigen Angelegenheiten widmen können. Für eine starke Wirtschaft habe ich immer gekämpft. Ich werde es aber nicht zulassen, die in den letzten Jahren gegen das System Österreich gewettert haben, dass diese die Profiteure der Diskussionen sind.
Harald Mahrer
Laut Mahrer werde es immer Kritiker geben, weil es Leute gebe, die die Sozialpartnerschaft nicht wollen. „Ich bleibe hier unbeugsam und werde dafür kämpfen.“ Eine weitere Kammerumlagesenkung schloss Mahrer aus, diese wäre erst kürzlich gesenkt worden. „Damals wurde sie bewusst in der Hochinflationszeit gesenkt. Wir arbeiten noch immer das Reformprojekt ab.“
Lohnerhöhung deutlich über der Inflation
Seit Tagen steht Mahrer wegen der vergleichsweise üppigen Gehaltsanpassungen von 4,2 Prozent (über Inflation) in der Wirtschaftskammer in der Kritik. Am vergangenen Mittwoch hatte Mahrer anfangs noch von einer Reduzierung des angedachten Plus für die Mitarbeitenden gesprochen – später relativierte er allerdings seine Angaben. So war zunächst von einer Halbierung auf 2,1 Prozent die Rede, tatsächlich gibt es aber nur im ersten Halbjahr gar keine Erhöhung, im zweiten dafür eine von 4,2 Prozent. Damit ist der Ausgangswert für das Jahr darauf deutlich höher, als er es bei 2,1 Prozent für das ganze Jahr 2026 gewesen wäre.
Alle Beträge sind brutto und werden monatlich, 12-mal jährlich, ausgezahlt. Die Erhöhung bezieht sich auf 2024.
Wirtschaftskammer Österreich
Präsident: 15.158,60 Euro (+21 Prozent)
Vizepräsident (gewählt): 7.579,30 Euro (+27 Prozent)
Wirtschaftskammer Wien
Präsident: 14.075,82 Euro (+21 Prozent)
Vizepräsident (gewählt): 7037,91 Euro (+62 Prozent)
Wirtschaftskammer Burgenland
Präsident: 10.827,55 Euro (+55 Prozent)
Vizepräsident: 3789,65 Euro (+63 Prozent)
Wirtschaftskammer Niederösterreich
Präsident: 14.075,82 Euro (+51 Prozent)
Vizepräsident: 7037,91 Euro (+102 Prozent)
Wirtschaftskammer Steiermark
Präsident: 10.827,55 Euro (+55 Prozent)
Vizepräsident: 4926,54 Euro (+41 Prozent)
Wirtschaftskammer Kärnten
Präsident: 6976,50 Euro (+0 Prozent)
Vizepräsident: 2325,40 Euro (+0 Prozent)
Wirtschaftskammer Oberösterreich
Präsident: 9853,07 Euro (+41 Prozent)
Vizepräsident: 4926,54 Euro (+41 Prozent)
Wirtschaftskammer Salzburg
Präsident: 10.394,99 Euro (+49 Prozent)
Vizepräsident: 3464,06 Euro (+49 Prozent)
Wirtschaftskammer Tirol
Präsident: 10.394,40 Euro (+49 Prozent)
Vizepräsident: 3.464,80 Euro (+62 Prozent)
Wirtschaftskammer Vorarlberg
Präsident: 6976,50 Euro (+15 Prozent)
Vizepräsident: 2325,40 Euro (+15 Prozent)
Schlussendlich gerieten aber auch die teils massiven Gehaltserhöhungen bei Landeskammerpräsidenten in die Kritik. So wurde etwa die Entschädigung von Tirols Präsidentin Barbara Thaler von 6400 auf 10.000 Euro angehoben. Im kommenden Jahr wird es allerdings laut Mahrer keine Erhöhung der Entgelte für die Spitzenkämmerer geben.
Mahrer schließt Senkung der Kammerumlage aus
Die aktuelle Empörung rührt vor allem daher, dass die Wirtschaftskammer häufig in KV-Verhandlungen Lohnzurückhaltung fordert. So lag etwa der Abschluss der Metaller, der als Richtschnur für andere Branchen gilt, deutlich unter der Inflation. Mahrer gestand in den vergangenen Tagen zwar Fehler ein und zeigte Verständnis für die Kritik, an der geplanten Gehaltsanpassung will er dennoch festhalten. Eine von mehreren Seiten geforderte Senkung der Kammerumlage angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage schloss er hingegen aus.
Unterm Strich 28.500 Euro brutto
Der Verdienst Mahrers sorgte ebenfalls für Diskussionen über die Angemessenheit. Mahrer ist Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Präsident des Wirtschaftsbundes und Präsident des Generalrates der Nationalbank. „Das ergibt unter dem Strich 28.500 Euro brutto. Zwölfmal im Jahr. Ja, das ist viel Geld“, so Mahrer. „Aber das ist auch sehr viel Verantwortung und persönliche Haftung.“ Der Rechnungshof kündigte an, diese Mehrfachbezüge im kommenden Jahr prüfen zu wollen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.