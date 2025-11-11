Geliehenes Vertrauen, aber nicht nur zum Kassieren

Kammer-Zwangsmitglieder wie Kammer-Funktionäre und WKO-Mitarbeiter, die von ihrem Präsidenten ob dessen Fehlerserie enttäuscht und verärgert sind, wie auch viele Menschen außerhalb der Kammer warteten also auch am Montag darauf, ob sich Mahrer endlich zum Rücktritt durchgerungen hat.