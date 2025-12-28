Großbrand in NÖ: 150 Feuerwehrleute im Einsatz

Ursache noch unklar

Die Flammen waren aus vorerst unbekannter Ursache in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen. Neben der Feuerwehr standen über 30 Mitglieder des Roten Kreuzes mit neun Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeugen im Einsatz – darunter auch der Katastrophenhilfsdienst und Kriseninterventionsteams. Weiters wurde vorübergehend ein Evakuierungsbus der Wiener Berufsrettung angefordert.