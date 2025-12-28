Großbrand in NÖ: 150 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Großbrand in Wiener Neudorf (NÖ) hat am Sonntagvormittag einen Großeinsatz der Einsatzkräfte ausgelöst: In einem Mehrparteienhaus standen rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Zahlreiche Personen wurden aus dem Gebäude gerettet.
Der Brand sei „unter Kontrolle“, berichtete die örtliche Feuerwehr. Vier Personen wurden laut Sonja Kellner vom Roten Kreuz Niederösterreich ins Spital gebracht.
Ursache noch unklar
Die Flammen waren aus vorerst unbekannter Ursache in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen. Neben der Feuerwehr standen über 30 Mitglieder des Roten Kreuzes mit neun Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeugen im Einsatz – darunter auch der Katastrophenhilfsdienst und Kriseninterventionsteams. Weiters wurde vorübergehend ein Evakuierungsbus der Wiener Berufsrettung angefordert.
Bewohner in einem Kindergarten bereut
Mehrere Atemschutztrupps der Feuerwehr durchsuchten die Wohnungen. Aufgrund der Kälte und des Windes wurden die in Sicherheit gebrachten Personen in umliegenden Gebäuden untergebracht, berichtete Gutlederer.
26 Personen wurden laut Kellner vom Roten Kreuz in einem Kindergarten betreut. Der Großteil der Bewohner überstand den Brand unbeschadet. Vier Personen wurden zur Kontrolle bzw. mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert. Dabei dürfte es sich um Leichtverletzte handeln.
