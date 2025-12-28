„Finger weg!“ Ärzte warnen vor dem Böller-Wahnsinn

„Teilweise irreversible Schäden“

In der HNO-Abteilung kommen laut Friedrich die meisten Patienten, die ein Knalltrauma erlitten haben, am 1. und am 2. Jänner. Ein verstärktes Aufkommen ist aber bis zum Dreikönigstag festzustellen. „Teilweise sind die Schäden irreversibel“, hält die Oberärztin fest. Sie und Kamolz bestätigen: In erster Linie verletzen sich junge Männer.