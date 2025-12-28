Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Entspannung nach Fest

Nina Dobrev gönnt sich eine kleine Bikini-Auszeit

Society International
28.12.2025 12:19
Nina Dobrev erfreut ihre Fans mit diesem sexy Bikini-Schnappschuss.
Nina Dobrev erfreut ihre Fans mit diesem sexy Bikini-Schnappschuss.(Bild: instagram.com/nina)

Nach der stressigen Vorweihnachtszeit und den gemütlichen Festtagen mit der Familie gönnt sich Nina Dobrev nun eine kleine Auszeit im Bikini. Und das freut vor allem die Fans der Serien-Schönheit.

0 Kommentare

Die Feiertage verbrachte die ehemalige „Vampire Diaries“-Darstellerin mit ihrer Familie in Kanada. Und nach den gemütlichen Tagen mit ihren Liebsten ließ die 36-Jährige nun ihre Seele in der Sauna baumeln.

Was für eine Aussicht!
Und das auf eine ziemlich sexy Art und Weise, wie ein Foto, das Dobrev auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, zeigt. Denn die Schauspielerin schlüpfte in einen schwarzen Triangel-Bikini und warf sich in der Holzsauna mit fantastischem Ausblick in Pose.

Sehen Sie hier das Posting von Nina Dobrev, das bei den Fans für viel Begeisterung sorgt:

„Mental im Flugmodus“, kommentierte Dobrev den Schnappschuss, der umgehend mehr als 750.000 Likes bekam. Und natürlich trudelten genauso schnell zahlreiche Komplimente von ihren Fans ein.

Fans jubeln über sexy Foto
„So heiß, das ist verrückt“, „Wow, einfach perfekt“ oder „Verdammt, das wird meinen Instagram-Feed zum Absturz bringen“, waren nur einige der zahlreichen Kommentare, die die begeisterten Fans neben dem sexy Foto von Dobrev hinterließen.

Zum Dank gab es in der Instagram-Story noch weiteren Nachschub für ihre Anhänger. So bewies Dobrev, dass sie in der Sauna nicht nur faul auf der Haut lag, sondern auch ein paar kleine Yogaübungen zur Entspannung machte. Nach dem Aufguss gab‘s dann auch noch einen erfrischenden Drink.

Lesen Sie auch:
Ist Nina Dobrev nach der Trennung von Shaun White etwa schon wieder frisch an Zac Efron ...
Nach Turtel-Trip
Nina Dobrev plaudert aus: Das läuft mit Zac Efron!
02.10.2025
Nach Horror-Crash:
Nina Dobrev kämpft sich zurück – die Angst bleibt!
21.03.2025

Als Single ins neue Jahr
Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in „Vampire Diaries“, aber auch durch Filmrollen wie in „Love Hard“ oder „xXx: Die Rückkehr des Xander Cage“ bekannt ist, ist seit September wieder Single. Nach sechs gemeinsamen Jahren ging die Beziehung zu ihrem Verlobten, dem ehemaligen Snowboard-Profi Shaun White, in die Brüche. 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
169.563 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
168.350 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
144.190 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Mehr Society International
Entspannung nach Fest
Nina Dobrev gönnt sich eine kleine Bikini-Auszeit
Wurde 91 Jahre alt
Französische Filmdiva Brigitte Bardot ist tot
Feierte mit Familie
Boris Becker teilte liebe Fotos vom Weihnachtsfest
„So glücklich“
Starkoch Gordon Ramsay führte Tochter zum Altar
Grüße aus Salzburg
Lena Gercke tauscht Skianzug gegen sexy Bikini
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf