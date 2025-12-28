Nina Dobrev gönnt sich eine kleine Bikini-Auszeit

Als Single ins neue Jahr

Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in „Vampire Diaries“, aber auch durch Filmrollen wie in „Love Hard“ oder „xXx: Die Rückkehr des Xander Cage“ bekannt ist, ist seit September wieder Single. Nach sechs gemeinsamen Jahren ging die Beziehung zu ihrem Verlobten, dem ehemaligen Snowboard-Profi Shaun White, in die Brüche.