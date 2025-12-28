Nina Dobrev gönnt sich eine kleine Bikini-Auszeit

Nach der stressigen Vorweihnachtszeit und den gemütlichen Festtagen mit der Familie gönnt sich Nina Dobrev nun eine kleine Auszeit im Bikini. Und das freut vor allem die Fans der Serien-Schönheit.
Die Feiertage verbrachte die ehemalige „Vampire Diaries“-Darstellerin mit ihrer Familie in Kanada. Und nach den gemütlichen Tagen mit ihren Liebsten ließ die 36-Jährige nun ihre Seele in der Sauna baumeln.
Was für eine Aussicht!
Und das auf eine ziemlich sexy Art und Weise, wie ein Foto, das Dobrev auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, zeigt. Denn die Schauspielerin schlüpfte in einen schwarzen Triangel-Bikini und warf sich in der Holzsauna mit fantastischem Ausblick in Pose.
Sehen Sie hier das Posting von Nina Dobrev, das bei den Fans für viel Begeisterung sorgt:
„Mental im Flugmodus“, kommentierte Dobrev den Schnappschuss, der umgehend mehr als 750.000 Likes bekam. Und natürlich trudelten genauso schnell zahlreiche Komplimente von ihren Fans ein.
Fans jubeln über sexy Foto
„So heiß, das ist verrückt“, „Wow, einfach perfekt“ oder „Verdammt, das wird meinen Instagram-Feed zum Absturz bringen“, waren nur einige der zahlreichen Kommentare, die die begeisterten Fans neben dem sexy Foto von Dobrev hinterließen.
Zum Dank gab es in der Instagram-Story noch weiteren Nachschub für ihre Anhänger. So bewies Dobrev, dass sie in der Sauna nicht nur faul auf der Haut lag, sondern auch ein paar kleine Yogaübungen zur Entspannung machte. Nach dem Aufguss gab‘s dann auch noch einen erfrischenden Drink.
Als Single ins neue Jahr
Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in „Vampire Diaries“, aber auch durch Filmrollen wie in „Love Hard“ oder „xXx: Die Rückkehr des Xander Cage“ bekannt ist, ist seit September wieder Single. Nach sechs gemeinsamen Jahren ging die Beziehung zu ihrem Verlobten, dem ehemaligen Snowboard-Profi Shaun White, in die Brüche.
