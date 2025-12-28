Kids am Feld, Witwe auf Stadion, Jota überall

Kids auf dem Rasen

Dazu zeigt die Jota-Witwe Bilder von einem sehr berührenden Nachmittag. Der FC Liverpool hatte das Meisterschaftsspiel gegen Wolverhampton ganz dem verstorbenen Portugiesen gewidmet – verständlich, hatte Jota doch vor seinen fünf Jahren bei Liverpool vier drei Jahre lang für Wolverhampton gespielt. Berührend: Jotas drei hinterbrliebne Kinder durften als Einlauf-Kids mit den Stars auf den Rasen. Die Fans huldigten ihrem ehemaligen Helden mit einem großen Transparent. Ein würdiger Rahmen für einen großen Spieler, der vom Himmel aus zusah.