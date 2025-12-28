Kids am Feld, Witwe auf Stadion, Jota überall

Seine hinterbliebenen Kids durften mit den Kickern einlaufen, die Witwe war auf der Tribüne, setzte danach einen emotionalen Post ab – und der im Sommer verunglückte Diogo Jota war am Samstag bei Liverpools 2:1-Sieg gegen Wolverhampton praktisch überall präsent.
Sie wolle sich aus tiefstem Herzen beim Klub und den Fans bedanken, schreibt Rute Cardoso auf Instagram. Sie ist die Witwe des im Juli bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Liverpool-Spielers Diogo Jota. Der Dank ging raus „für die Liebe, den Respekt und die Unterstützung in dieser unglaublich schwierigen Zeit. Eure Nachrichten und Gesten bedeuten mir mehr, als ich in Worte fassen kann.“
Kids auf dem Rasen
Dazu zeigt die Jota-Witwe Bilder von einem sehr berührenden Nachmittag. Der FC Liverpool hatte das Meisterschaftsspiel gegen Wolverhampton ganz dem verstorbenen Portugiesen gewidmet – verständlich, hatte Jota doch vor seinen fünf Jahren bei Liverpool vier drei Jahre lang für Wolverhampton gespielt. Berührend: Jotas drei hinterbrliebne Kinder durften als Einlauf-Kids mit den Stars auf den Rasen. Die Fans huldigten ihrem ehemaligen Helden mit einem großen Transparent. Ein würdiger Rahmen für einen großen Spieler, der vom Himmel aus zusah.
Es war das erste Aufeinandertreffen von Jotas Ex-Klubs seit dessen Unfalltod im Sommer.
Diogo Jota war bei einem Autounfall am 3. Juli in der spanischen Provinz Zamora gestorben. Er war 28 Jahre alt. Er und sein Bruder André Silva (25) waren in einem Lamborghini unterwegs, als das Auto von der Straße abkam, mutmaßlich aufgrund eines Reifenplatzers während eines Überholmanövers, und Feuer fing. Die spanische Polizei vermutet, dass das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.
