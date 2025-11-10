Vorteilswelt
EINWÜRFE: FOLGE 74

Weitensfeld bejubelt Herbstkrone – Divo dreht auf!

Kärnten
10.11.2025 21:16

Der letzte Spieltag vor der Winterpause hatte es in sich: Weitensfeld fixiert mit einem 2:0 gegen Gurk den Herbstmeistertitel, Moosburg feiert eine Divo-Gala, und auch in der Unterliga Mitte flogen die Karten. Ein Wochenende voller Emotionen, Tore und Geschichten.

Weitensfeld bleibt das Maß aller Dinge in der 2. Klasse C. Im Topspiel gegen den viertplatzierten SV Gurk setzte sich der Tabellenführer mit 2:0 durch und fixierte damit den Herbstmeistertitel. In der 37. Minute traf Weitensfeld erstmals ins Schwarze, ehe Kapitän Philipp Prodinger in der 90. Minute den Sack zumachte. Trainer Thomas Messner zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Wir wollten uns unbedingt mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden – die Burschen haben das stark umgesetzt.“

Kärnten

