Weitensfeld bejubelt Herbstkrone – Divo dreht auf!

Weitensfeld bleibt das Maß aller Dinge in der 2. Klasse C. Im Topspiel gegen den viertplatzierten SV Gurk setzte sich der Tabellenführer mit 2:0 durch und fixierte damit den Herbstmeistertitel. In der 37. Minute traf Weitensfeld erstmals ins Schwarze, ehe Kapitän Philipp Prodinger in der 90. Minute den Sack zumachte. Trainer Thomas Messner zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Wir wollten uns unbedingt mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden – die Burschen haben das stark umgesetzt.“