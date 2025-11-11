St. Veiter Brüderpaar komponiert für Hollywood



Filmkomponist Lukas Adam ist in aller Munde. Zuletzt hat er auf Kreta geheiratet, in seinem Wohnort Los Angeles hat sich der Emmy-Gewinner selbstständig gemacht. Künftig arbeiten sogar zwei erfolgreiche Österreicher aus der Filmwelt gemeinsam. „Ich mache ein Projekt mit Regisseur Stefan Ruzowitzky, der 2008 für den Film ,Die Fälscher‘ als bester fremdsprachiger Film mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Jetzt hat er einen Weltkriegs-Thriller aus dem Zweiten Weltkrieg gedreht und ich mache die Filmmusik dafür. Es war ein heikler Job. Ich bin gerade fertiggeworden“, erzählt Lukas Adam der „Krone“.