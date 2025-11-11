St. Veiter Brüderpaar komponiert für Hollywood

Filmkomponist Lukas Adam hat sich in Los Angeles selbstständig gemacht, der St. Veiter Emmy-Gewinner produziert nun eigenständig. Ein Abnehmer ist natürlich Hollywood. Künftig vertont er sogar den neuen Thriller des österreichischen Oscar-Gewinners Stefan Ruzowitzky.
Filmkomponist Lukas Adam ist in aller Munde. Zuletzt hat er auf Kreta geheiratet, in seinem Wohnort Los Angeles hat sich der Emmy-Gewinner selbstständig gemacht. Künftig arbeiten sogar zwei erfolgreiche Österreicher aus der Filmwelt gemeinsam. „Ich mache ein Projekt mit Regisseur Stefan Ruzowitzky, der 2008 für den Film ,Die Fälscher‘ als bester fremdsprachiger Film mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Jetzt hat er einen Weltkriegs-Thriller aus dem Zweiten Weltkrieg gedreht und ich mache die Filmmusik dafür. Es war ein heikler Job. Ich bin gerade fertiggeworden“, erzählt Lukas Adam der „Krone“.
Hollywood-Legende gab zwei ausverkaufte Wien-Konzerte
Bisher war der Kärntner für Hollywood-Legende Hans Zimmer tätig, der eben erst zwei Konzerte in der vollen Wiener Stadthalle gab. Der Deutsche komponierte schon die Filmmusik für „Dune“, „König der Löwen“, „Inception“, „Interstellar“, „Fluch der Karibik“ oder „Gladiator“. Der 68-Jährige, der auch einen Stern am Walk of Fame hat, wurde insgesamt zwölfmal für den Oscar vorgeschlagen. Zugleich ist er dreifacher Golden-Globe-Gewinnner, 15 Mal ist er nominiert worden. Der gebürtige Frankfurter ist klar die Nummer 1 bei der Filmmusik in Hollywood.
Thomas springt beim zweifachen Oscar-Preisträger für Bruder Lukas ein
Jetzt ist Zimmer zweimal vor ausverkauftem Haus in der Wiener Stadthalle aufgetreten. Auch viele Kärntner reisten an. Die Stadthalle verwandelte sich in ein Meer aus Licht. „Ich bin so gerne in Wien. Das ist die Stadt, die Musik versteht“, sagte er vom Podium runter.
Auch seine Achse nach St. Veit bleibt aufrecht. Auch künftig arbeitet ein Herzogstädter in Kalifornien für Zimmer. „Mein Bruder Thomas lebt ebenfalls längst in Los Angeles und ist ebenso erfolgreicher Filmkomponist. Er macht zusammen mit Zimmer ein großes Filmprojekt, das 2026 rauskommt. Tommy stieg jetzt bei Zimmer ein, hat sogar mein Büro übernommen“, erzählt Lukas.
